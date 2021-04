Madres transmiten anticuerpos contra coronavirus a recién nacidos tras vacunarse

Estudio demuestra se puede transmitir la inmunidad a bebes

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de enfermarse por coronavirus y tener mayor riesgo de resultados adversos durante el embarazo. Hasta hace algunos meses, no se probaba la vacuna en embarazadas pero para conocer más sobre la reacción en ellas, las farmacéuticas comienzan a realizar estudios en recién nacidos y mujeres embarazadas. Los resultados podrían cambiar las recomendaciones actuales y entre ellos resalta un reciente estudio donde se afirma tras vacunarse madres transmiten anticuerpos contra coronavirus a recién nacidos.

Una investigación publicada en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, el estudio más grande sobre respuesta inmune en mujeres embarazadas hasta ahora, concluye: tras vacunarse madres transmiten anticuerpos contra coronavirus a recién nacidos. El estudio hecho por el Hospital General de Massachusetts, el Hospital Brigham, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard demostró tal afirmación al observar a 131 mujeres. De estas 84 eran embarazadas, 31 lactantes y 16 no embarazadas; todas recibieron una dosis de Pfizer o Moderna.

#Covid19 | Reciente estudio señala las nuevas variantes de Covid-19 evolucionan tan rápido que ahora pueden infectar incluso a ratones, desencadenando más mutaciones



➔ https://t.co/r0CixOcyit pic.twitter.com/Ggy6bhp7IJ — My Press (@mypress_mx) April 2, 2021

El equipo comparó los niveles de anticuerpos antes y después de vacunar a las participantes y encontró niveles más altos de estos después de la vacunación. Los anticuerpos generados por las vacunas también estaban presentes en todas las muestras de sangre del cordón umbilical y leche materna, esto demostró tras vacunarse madres transmiten anticuerpos contra coronavirus a recién nacidos. Dicha investigación también dio información sobre las diferencias entre las respuestas inmunes provocadas por ambas farmacéuticas y encontró los niveles de anticuerpos fueron más altos con la vacuna de Moderna.

Con este estudio, hasta ahora, queda demostrado al menos con las vacunas de Pfizer y Moderna las madres tras vacunarse transmiten anticuerpos contra coronavirus a recién nacidos. No obstante, además de Estados Unidos, ha habido otros casos alrededor del mundo donde las madres tras vacunarse transmiten inmunidad al coronavirus en recién nacidos. En su mayoría fueron casos de mujeres quienes trabajan en hospitales y fueron vacunadas para seguir trabajando en primera línea contra el coronavirus.

Uno de estos casos fue en España, en el hospital Can Misses de Ibiza, donde nació un bebé con inmunidad al coronavirus. Tras hacer estudios de sangre al cordón umbilical se comprobó tenía anticuerpos contra coronavirus de 5.000 frente a los 8.000 de su madre. Ella, anestesista en el mismo hospital, recibió la vacuna de Moderna en el tercer trimestre de la gestación. Al respecto Raquel Gascón, directora del hospital, comentó es una incógnita saber cuánto tiempo durará la inmunidad en ambos; lo ideal sería repetir las pruebas dentro de unos meses para ver si se mantiene el nivel de anticuerpos.

#Salud | Medios estadounidenses reportaron un planta en Baltimore contaminó por error 15 millones de vacunas #Johnson&Johnson contra la Covid-19 provocando retrasos



➔ https://t.co/7WY8hakHzF pic.twitter.com/IDThZ20afC — My Press (@mypress_mx) April 1, 2021

Otro caso donde madres tras vacunarse transmiten anticuerpos contra coronavirus a recién nacidos ocurrió en México donde nació un bebé inmune al coronavirus. En este caso la madre recibió la vacuna Pfizer antes de 15 días de que naciera el bebé, los médicos indicaron las defensas fueron producidas por este y no por la madre. Aunque igual que en el caso de España los especialistas coinciden son necesarios más estudios para determinar cuánto tiempo durará esta protección.

Potenciar el diseño de una vacuna para mejorar y asegurar las madres tras vacunarse transmitan anticuerpos contra coronavirus a recién nacidos es ilimitado. Si se desea mejorar tal situación, los desarrolladores deben considerar el embarazo es un estado inmunológico distinto, donde se pueden salvar dos vidas simultáneamente con una buena vacuna. De momento los especialistas esperan este estudio impulse a los desarrolladores de vacunas para que reconozcan la importancia de estudiar a mujeres embarazadas y las incluyan en los ensayos.