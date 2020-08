Tendencia de menores ingresos plantea un desafío para el gasto público en México

CEESP indica que se requiere una reasignación del gasto público para el sector salud

De acuerdo con el Análisis Económico Ejecutivodel Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), con los resultados sobre finanzas públicas durante el primer semestre de 2020, al que tuvo acceso el equipo de NotiPress, la tendencia de disminución en los ingresos continuará junto con el crecimiento del gasto público. Por este motivo, losespecialistas del CEESP advierten sobre la necesidad de una reasignación del gasto para el sector salud, y con tendencia para asegurar el equilibrio de las finanzas públicas.

Las fuentes de recursos del sector público registraron una disminución considerable, cuyos ingresos presupuestarios sumaron 2 mil 603 mil millones de pesos (mmp), lo que representa un monto 3.7% menorrespecto a lo reportado en 2019, principalmente debido a la volatilidad de mercados e irregularidades en la actividad económica, donde figura la baja producción de petróleo, que reportó una caída de 41.3% en sus ingresos.

En materia de recaudación fiscalpara recursos del sector público, se incremento 1.3% la recaudación de por concepto de impuesto sobre la renta(ISR); mientras que la recaudación de impuesto al valor agregado (IVA) bajó a un 0.6% anual, con 15.1 mmp por debajo de lo anticipado para este periodo. Entre las causas se encuentra la caída del consumo, un aumento de 0.66% en los precios al consumidor, según los indicadores económicos, pérdida de empleos, y confinamiento sanitario.

Según las autoridades hacendarias, este escenario de recaudación de impuestos, en el contexto de larecesiónactual, representa acuerdos importantes con los contribuyentes, para el cumplimiento de la ley y el combate contra la evasión fiscal. Sin embargo, con base en los adeudos fiscales que han saldado con estos acuerdos, especialistas del CEESP prevén que la recaudación tributaria caerá de manera pronunciada, en tanto no son fuentes de recursos recurrentes.

Por lo anterior, pese a que los ingresos no tributarios fueron la principal fuente y dinamismo para losrecursos del sector público, cuya cifra total sumó194.6 mmp en el periodo comprendido entre enero y junio, lo que supera la cifra esperada de 109.0 mmp, o equivalente al65.2% mayor respecto al año anterior, este tipo de ingresos figuran como no recurrentes y limitados, y no se podrá contar con ellos en el futuro.

El CEESP informó, incluso con la política de austeridad anunciada por la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y frente al carácter no recurrente de los ingresos públicos, el gasto público aumentó 4.1%durante el primer semestre de 2020. Respecto a los gastos del sector salud, que deberían considerarse prioritarios, en junio el gasto programable de salud bajó 52.1% en términos reales, con una reducción acumulada de 8.6% menor frente al asignado el año anterior

Asimismo, pese al crecimiento significativo del gasto público, la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) para el mismo periodo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica una contracción de 10.5%.

Como consecuencia de los resultados de ingresos tributarios, no tributarios, y gastos públicos, especialistas del CEESP prevén un gasto que pueda derivar en mayor déficit, falta de inversión pública y menos apoyos socialespara la población más afectada por la crisis santitaria, principalmente por el reciente gasto asignado al sector salud y la situación de la pandemia en México, que ocupa el tercer lugar mundial en decesos, con más de 50 mil muertes. Por lo tanto, es fundamental unareasignación de gastos para el sector salud, según indicó la nota semanal del CEESP.