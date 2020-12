Temporada navideña es ideal para nutrir la cultura del seguro en México

El 28 por ciento de los mexicanos creen que contratar un seguro es demasiado costoso

De acuerdo con datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), uno de cada cuatro mexicanos tiene contratado un seguro. En este sentido, alrededor de 20 millones de personas han decidido proteger bienes o personas queridas con seguros inmobiliarios, de vida, o de gastos médicos mayores. Ahora que empieza la temporada navideña y ante la coyuntura de la Covid-19, incluir la cultura del seguro en las finanzas personales es esencial para garantizar tranquilidad financiera.

Según estudios del Inegi y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el 28 por ciento de los mexicanos creen que contratar un seguro es demasiado costoso. Asimismo, el 26 por ciento de la población no sabe cómo funciona, y otro 23% asegura, no lo necesitan. No obstante, al contratar un seguro, el usuario estará cuidando su patrimonio y a sus seres queridos bajo esquemas adaptados a sus necesidades.

Dar un obsequio es muestra de cariño, admiración y buenos deseos para quienes los reciben. Sin embargo, en un año tan inusual como 2020 sería bueno replantear los regalos que se darán. En este sentido, y aunque parezca raro, pensar en regalar un seguro tiene el objetivo de ver más allá de lo material y pensar en opciones que aporten un valor menos efímero.

Un seguro es un producto diseñado para ofrecer cobijo a las familias y protección personal en tiempos de vulnerabilidad como estos. Existen en el mercado seguros de vida o contra accidentes personales de bajo costo y al alcance de cualquier persona que tenga el interés de cuidar a sus seres queridos.

"Estamos conscientes que, para muchas familias mexicanas, celebrar estas festividades será complicado tratando de evitar reuniones por miedo a la Covid-19" afirma Diego Santana, gerente de comunicación corporativa de Thona Seguros. Asimismo, indica a NotiPress, "este panorama adverso debe ser un impulso para tomar la decisión de invertir en nuestra protección familiar, de ser conscientes que es el momento de comprar tranquilidad con un seguro: productos diseñado para amparar a nuestros seres queridos en las peores situaciones, como las que estamos viviendo".

Por otro lado, el Inegi informó, los tres seguros contratados más comunes entre los mexicanos son el seguro de vida (13.5 millones), de auto (7.8 millones) y de gastos médicos mayores (5 millones). Los costos pueden variar dependiendo de las prestaciones que ofrece el seguro, por ejemplo, el seguro familiar de Thona Seguros tiene un costo de entre 500 y mil pesos anuales.

Tu estrella protectora, como nombraron al seguro, cuenta con una cobertura para los gastos médicos en hospital privado, con pago directo, en caso de accidente; pérdidas orgánicas y muerte accidental. Además de algunas asistencias especiales como consultas médicas a costo preferente, visita médica a domicilio, checkup masculino, descuentos médicos y ambulancia para emergencias, entre otros.

Ante una temporada navideña atípica por la coyuntura de la Covid-19, incorporar la cultura del seguro a las finanzas personales es crucial. En estos tiempos, un seguro es un aliado que evita comprometer patrimonio, trabajo, y hasta la vida, en caso de emergencias o accidentes.