¿Cómo superar una crisis económica con un crédito?

Aunque la crisis no afecte a todos los sectores por igual, es casi seguro que de una forma u otra impacte en las finanzas de la empresa

La pandemia de Covid-19 no solo trajo una crisis de salud pública, sino que impactó a todos los sectores, industrias y actividades económicas. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó, en un escenario como el de la emergencia sanitaria las pequeñas y medianas empresas tuvieron menor acceso a servicios financieros. Según la Encuesta sobre el impacto generado por Covid-19 en las empresas (ECOVID-IE), las empresas están enfrentándose a tres obstáculos principales. El primero, las altas tasas de interés, seguido de la dificultad de conseguir proveedores que otorguen créditos, y finalmente, el alto riesgo de no poder pagar adeudos.

Bajo esta línea, pensar en una línea de crédito como herramienta para superar una crisis económica puede ser un arma de doble filo. NotiPress consultó a César Gargari Hinojosa, socio fundador de Credit Brokers sobre cuál es la mejor manera de utilizar un crédito para subsanar las finanzas de una pyme y cuáles son los errores más comunes al hacerlo. "Muchas veces el crédito es quien salva a las empresas de la crisis económica", asegura el analista.

De manera general, las crisis económicas van ligadas al flujo de efectivo, explica Gargari, por lo tanto, aunque la crisis no afecte a todos los sectores por igual, es casi seguro que de una forma u otro termine impactando en las finanzas de la empresa. "A lo mejor a tu empresa no le está pegando tanto [la crisis], pero a tus proveedores sí, entonces no te pueden abastecer. O a tus clientes sí, por lo tanto, no te pueden comprar". Es en ese sentido cuando usar un crédito puede ser una garantía para salvaguardar la salud financiera de una empresa.

A raíz de las crisis, cuenta Gargari, muchos proveedores tienden a ofrecer descuentos o facilidades de pagos en función de vender más. Por lo tanto, contar con un crédito podría asegurar tener la capacidad de comprar dichos inventarios, "pedir un crédito no es cualquier cosa. Tiene que ser una acción bien planeada, es decir, saber cómo utilizar el financiamiento para superar una crisis", advierte el especialista.

Parte de los estragos de una crisis económica es la pérdida de capital de trabajo para la operación de una empresa. Como se está viendo en esta pandemia, muchas empresas no tenían dinero ni para pagar las nóminas de sus empleados, lo que se traduce al recorte de personal, y en el peor de los casos, al cese de operaciones. Gargari asegura, "un crédito es el que te va a salvar, con él la empresa podrá pagar la nómina, o a sus proveedores".

Un factor indispensable para aprovechar un crédito para superar una crisis económica es el uso inteligente, consciente y medido de los recursos, explica el socio de Credit Brokers. Entre los errores más comunes de las pymes al solicitar un crédito destacan tomar el primer crédito ofrecido sin considerar su rentabilidad o usar un crédito para solventar otros créditos. Asimismo, no pedir el crédito correcto con base en las necesidades de operatividad de una empresa puede resultar contraproducente a la larga. "Siempre es necesario que el crédito tenga un destino" sugiere Gargari, "calcular cómo se va a pagar, así como las comisiones o las garantías".

Por otro lado, cuando una empresa está buscando un crédito para reestructurar su deuda o subsanar cualquier problema financiero debe tener en cuenta que requerirá una garantía. Lo más común, explica el experto, es una garantía hipotecaria; "es la garantía que tiene el banco en dado caso de que como empresa no puedas pagar el crédito de reestructuración de deuda".

En conclusión, un crédito para superar una crisis económica puede ser un gran aliado para las empresas, siempre y cuando lo utilicen de manera inteligente, consciente y medida. La falta de análisis sobre los créditos menos rentables puede frenar y hundir a pymes emergentes, por lo tanto, se vuelve imperativo asesorarse para que pedir un crédito se vuelva contraproducente.