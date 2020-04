SoftBank se retira de la compra de WeWork por 3 mil millones de dólares

El retiro de la negociación se debe al incumplimiento de las condiciones por parte de WeWork, según SoftBank

La empresa japonesa Softbank anunció su retiro de la inversión para la compra de acciones por 3 mil millones de dólares de la empresa WeWork, debido al incumplimiento de las condiciones para el cierre de la operación de acuerdo con las consideraciones de la compañía.

Softbank no cree que las condiciones de los permisos antimonopolios de parte de The We Company, matriz de WeWork, estén lo suficientemente claras o se hayan cumplido de acuerdo con el trato estipulado en octubre de 2019.

Por su parte, Rob Townsend, vicepresidente senior y responsable legal de SoftBank mencionó: "Dado nuestro deber fiduciario con nuestros accionistas, sería irresponsable por parte de SoftBank ignorar el hecho de que se han cumplido las condiciones y, a pesar de ello, consumar la oferta".

Esta decisión por parte de la compañía nipona sorprendió luego de que el 23 de marzo anunciara una venta de emergencia de activos por 40 mil millones de dólares para reducir la deuda, aproximadamente el 17% de los activos totales; la deuda se creó debido al impacto de la pandemia de COVID-19.

Cabe mencionar, además, que en días recientes la posición de Softbank frente a la calificadora Moody's bajó de Ba1 a Ba3, una nota que pone a la empresa en malos términos ante los inversionistas. Asimismo, WeWork también fue recortado de su calificación por parte de Standard & Poor's de CCC+ a B-.

Mientras las discusiones continúan, WeWork mencionó a medios que evaluaría las opciones legales, entre ellas, la posibilidad de litigio; SoftBank no ha dado más declaraciones al respecto.