Lo que debes saber sobre SENT, plataforma de pagos y transferencias electrónicas

Especialistas prevén que podrá ayudar a incrementar el número de personas bancarizadas durante la pandemia

Óscar Nahúm Ojeda, CPO de la empresa de pagos Kushki, indicó en un comunicado para NotiPress que en México aún existe un gran número de personas no bancarizadas. Asimismo, datos de la Asociación de Bancos de México (ABM) indicaron, en el país 53% de los adultos no tienen una cuenta bancaria, mientras que alrededor del 70% no cuentan con acceso a crédito. En este sentido, la empresa anunció el lanzamiento de su plataforma de transferencias electrónicas, titulada SENT, para ofrecer rápidos modelos de incorporación entre la banca tradicional y las tecnologías financieras (fintech). De esta manera facilitarán el proceso y requisitos de adquirir un servicio de banca para realizar las transferencias.

Durante años el mercado mexicano ha tenido una sola alternativa para las transferencias como medio de pago en comercios, la Solución enTransferencias Electrónicas STP, informó el CPO. SENT nació en respuesta a las limitaciones de los procesadores de transferencias bancarias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), así como para mantener pagos y transferencias de manera remota en medio de la contingencia sanitaria por la Covid-19. La plataforma SENT estimulará el abordaje de métodos de pagos y transferencias electrónicas con la cooperación de diversos sectores financieros, e implementará tecnología digital con un robusto servicio al cliente. Por otra parte, permitirá la liquidación en un lapso de 24 horas antes que otros servicios, uso de efectivo, tarjetas de crédito y tarjetas de débito.

La colaboración entre instituciones financieras tradicionales y fintech les brindará la posibilidad de acceder a fondos para crecimientos futuros, enfocados desde la inclusión financiera ante las necesidades de los consumidores. Mientras los bancos podrán acelerar su digitalización y experiencia técnica en el ecosistema digital predominante, con creces en la nueva normalidad. Esta suma de factores fomentará la competencia e innovación en la industria de pagos lationamericana, agregó el comunicado.

Ante la crisis sanitaria y económica, que impulsó la necesidad de contar con pagos y transferencias electrónicas, especialistas advirtieron sobre la participación de instituciones financieras. En una entrevista para NotiPress, el director de nuevos negocios de STP Jaime Márquez comentó, los métodos de cobro de estas instituciones tenían esquemas anticuados hasta antes del confinamiento sanitario. Tal esquema involucraba principalmente las transacciones en efectivo o terminales y puntos de venta, motivo por el cual aumentaba los riesgos sanitarios en materia de contagios y salud mental para clientes. Por ello, iniciativas como SENT representa una oportunidad para impulsar las transferencias y pagos sin contacto, mismas que permitirán bancarizar a la poblacióny posicionar fintechs, concluyó Nahúm Ojeda.