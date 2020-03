Se espera una baja en los índices de confianza del consumidor, según expertos

Índice de Confianza del Consumidor presenta tres meses de cifras desfavorables

De acuerdo con el Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) emitido el 9 de marzo de 2020, el pronóstico de crecimiento propuesto para 2020 de 2.0%, tiene nulas probabilidades de realizarse, al igual que la meta de 1,951 millones de barriles de petróleo diarios para el objetivo presupuestado de los ingresos. Ante este hecho, el CEESP advierte una disminución considerable en el índice de Confianza del Consumidor.

Losingresos petroleros registraron un incremento anual de 20.6%, cuestión que se atribuye al aumento de 5.5% en el precio del barril de crudo para exportación. Sin embargo, la cifra dePemexmuestra una caída de 2.2% en el precio del petróleo de exportación. Por otro lado, los ingresos no petroleros registraron una tasa anual de 17%, con 65.4 millones de pesos.

Pese a la preocupación por lasostenibilidad de las finanzasa mediano plazo, las metas de finanzas públicas resultan factibles con base en la accesibilidad de los recursos no recurrentes, en especial el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), con un fondo de 158.5 millones de pesos; no obstante, a diferencia de los ingresos presupuestarios en 2019, el CEESP menciona que el uso del FEIP no se justifica económicamente a partir del resultado de déficit público y superávit primario para 2020.

A propósito de las inversiones, la cifra más relevante de lainversión bruta fija fue registrada en diciembre de 2019, y se contrajo a una tasa mensual de 1.5%, cuya caída con respecto al año anterior fue de3.5%. Por su parte, la inversión en maquinaria reflejó una disminución mensual de 3.2%, y de 0.1% en elsector constructor; lo que constituye una disminución anual de 2.0% y 5.0%, respectivamente.

En cuanto alconsumo privado en el mercado interior, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI), en febrero se registró una disminución de 0.4% con respecto al mes-precio, frente la caída de 0.6% en bienes y servicios. A propósito de las cifras anuales, el indicador de consumo aumentó 0.4%; asimismo, el consumo de bienes y servicios no experimentó cambios, mientras que el consumo de bienes importados aumentó 2.9%.

Ante el panorama de incertidumbre y preocupación que generan estas cifras, el CEESP indicó la debilidad de la confianza empresarial, cuyos resultados se desplomaron en febrero, con una disminución de 3.1 puntos. En consecuencia, el sector manufacturero bajó 5.8 puntos, mientras que el sector comercio retrocedió 3.7 puntos.

La confianza del consumidorse ha debilitado considerablemente frente a los repuntes y disminuciones de los factores económicos en su conjunto. Con base en las cifras del INEGI sobre elÍndice de Confianza del Consumidor, en febrero de 2020 se registró una reducción de 4.7 puntos con respecto al año anterior, y se posicionó en una racha de tres meses con cifras desfavorables.

El indicador realizado por el análisis económico del CEESP muestra que la mayor preocupación de los consumidores se concentra en su percepción sobre la situación económica, ante lo que se ha registrado un debilitamiento en la confianza de la situación en los hogares; a propósito de este ámbito, se registró una disminución de 3.3 puntos en la opinión de los hogares sobre la posibilidad de adquirir bienes duraderos.