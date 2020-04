Se duda de salud de Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, por ausencias

Las más recientes ausencias en actos públicos del líder norcoreano Kim Jong Un han generado dudas sobre su estado de salud

Las más recientes ausencias en actos públicos del líder norcoreano Kim Jong Un han generado dudas sobre su estado de salud en la comunidad internacional. En este sentido, el líder resaltó por su ausencia en una ceremonia en homenaje a su abuelo Kim Il Sung, avivando especulaciones referentes a su salud. Asimismo, Estados Unidos, junto con Corea del Sur, confirmaron estar investigando lo expuesto por diversas fuentes.

Kim Jong Un apareció por última vez en medios oficiales el 11 de abril de 2020. No obstante, se ausentó en la reunión de la Asamblea Popular Suprema, la cual fue pospuesta sin dar información. Asimismo, la fiesta más importante del país, es decir, el natalicio del padre fundador de Corea del Norte, Kim Il Sung celebrado el 15 de abril tampoco contó con la presencia del mandatario.

El diario surcoreano Daily NK, especializado en asuntos norcoreanos con base en Seúl indicó, Kim se sometió a una cirugía cardiovascular el 12 de abril y aún se encuentra bajo tratamiento. "Kim sufría una inflamación de los vasos sanguíneos que afectaban al corazón desde el pasado mes de agosto, pero su condición empeoró después de que hiciera varios viajes al monte Paektu".

De acuerdo con la versión del diario surcoreano, la intervención del líder fue provocada por un "exceso de trabajo", así como malos hábitos alimenticios y de salud. Kim está ingresado en algún centro de salud del condado de Hyangsan y, según informan medios del país, el personal médico que atendía al mandatario ya se retiró del lugar.

A nivel internacional, la cadena de noticias CNN indagó, las autoridades de Estados Unidos ya están investigando la información. No obstante, por ser un acontecimiento político delicado a raíz de la relación entre la nación norteamericana y Corea del Norte, las fuentes han pedido anonimato. Robert O´Brian, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca reconoció a Fox News, Washington no tiene información precisa sobre el estado del líder norcoreano y mencionó, "los norcoreanos son parcos con la información, especialmente si se trata de sus líderes". Por otro lado, según portavoz de la presidencia de Corea del Sur, Kang Min Seok, el gobierno surcoreano no ha detectado "señales inusuales" y no confirmó las dudas del supuesto problema de salud de Kim Jong-Un.

Cabe mencionar, el régimen norcoreano se ha manejado con hermetismo en materia de compartir información a la comunidad internacional. No obstante, la guerra mediática entre Estados Unidos y Corea del Norte trajo consigo especulaciones referentes al estado de salud del líder Kim Jong Un. Asimismo, Corea del Sur indicó, no se ha detectado ningún movimiento en particular en Corea del Norte, y se piensa, las ausencias del líder se deben a la emergencia sanitaria por COVID-19.