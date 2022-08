Qué son los CFDs y por qué son tendencia comercial en América Latina

En América Latina los CFDs están creando una cultura social del nuevo comercio

De acuerdo con el proveedor global de trading, INFINOX, los CFDs, conocidos como contratos por diferencias, son una apuesta comercial que se realiza sobre un activo para saber su valor futuro. Es decir, se supone sobre el movimiento de su precio a futuro, en lugar de vender o comprar un activo. Por lo anterior, los CFDs representan una nueva revolución comercial en América Latina para quienes busquen invertir.

Lo mejor de los CFD es que son mucho más versátiles que una simple inversión. Sin embargo, en Estados Unidos actualmente no se permite el trading con CFDs, explica INFINOX a NotiPress. Ello porque es un producto OTC (Over The Counter) y no pasan por las bolsas reguladas. Así pues, es importante contar con una plataforma de confianza como INFINOX.

"Con una plataforma orientada a la comunidad como INFINOX, estamos incentivando y recompensando económicamente a la gente por compartir sus conocimientos, ideas y asesoramiento", indica el comunicado. Agregan "aquí es donde creemos que los CFD pueden mostrar su potencial como instrumento de "nuevo comercio". Al combinar los mejores aspectos sociales de una comunidad online sin fronteras con las últimas herramientas y tecnologías financieras, hemos visto el éxito del "nuevo comercio" con nuestros propios ojos".

Explican, por ejemplo, si el usuario es nuevo en el mundo del trading, puede seguir a los traders más exitosos de la plataforma. Esto representará una guía para entrar en el mercado con un instrumento de alto apalancamiento y bajo gasto mínimo, como un CFD, y copiar a los expertos movimiento a movimiento.

Para América Latina los CFDs son completamente legales, permitiendo una cultura social del nuevo comercio que está creciendo entre los jóvenes traders. También los CFDs son adecuados para las condiciones del mercado en muchos países de la región

Igualmente, los CFD también permiten una menor barrera de entrada para quienes utilicen divisasque son comparativamente más débiles en relación con el dólar. Además, son viables para empresas cuyas acciones cotizan en la bolsa de Estados Unidos.