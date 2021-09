Qué requisitos debe tener una construcción para ser considerada sostenible

El término de sostenibilidad surgió en 1987 por un informe de las Naciones Unidas

Conforme con Naciones Unidas (NU), la sostenibilidad es un modelo acordado por los países del mundo para promover el desarrollo económico y social de las naciones, sin comprometer los recursos naturales. Cabe destacar, este concepto fue implementado en 1987, por las Naciones Unidas con el informe "Our common future". Documento que fue realizado por la World Commission on Environment and Development con las primeras ideas de desarrollo sostenible.

Es importante mencionar, la sostenibilidad también está involucrada con la industria de la construcción y cada vez más las constructoras buscan no impactar de forma negativa en el medio ambiente. De ahí nace el concepto de construcción sostenible y esto se refiere a los materiales y procesos que se emplean en la creación de estructuras tomando en cuenta los recursos naturales.

Ante el auge de las construcciones sostenibles, Mezcla Brava compartió con NotiPress el valor de este tipo de edificaciones. Acorde con la empresa de materiales de construcción mexicana, una estructura sostenible debe cumplir con al menos los siguientes requisitos. Los materiales con bajas emisiones contaminantes son el primer requisito, seguido por el poco o nulo gasto de combustibles fósiles en la transportación de componentes.

La utilización de energías renovables es fundamental, el uso adecuado de la energía eléctrica durante la construcción también es algo que se debe cumplir. De igual manera, el abasto correcto del agua y su reutilización, el reciclaje de otros productos y el confort térmico, acústico y visual tanto dentro como afuera del inmueble son componentes sostenibles.

Por último, la compañía reveló, la reducción de tiempos durante las obras y ubicar el inmueble en donde no afecte la naturaleza, o bien, que contemple espacios para áreas verdes es contribuir al bienestar ambiental. Como ejemplo, Ramón Comellas, gerente comercial de Mezcla Brava dijo a NotiPress, las acciones que realiza la compañía en pro a crear obras sostenibles.

En la misma línea, Comellas comentó, la compañía tiene un sistema constructivo basado en la producción de mezclas listas para utilizar en las edificaciones, lo cual disminuye el tiempo de ejecución de la obra. Además de mejorar la calidad en la edificación, eliminar desperdicios y simplificar la logística de inventarios y suministros. Aparte, el tipo de empaquetado de su producto elimina el consumo del papel tradicional utilizado en el empaque de bultos, lo que minimiza el impacto en el medio ambiente.

Finalmente, la maquinaria permite que sin importar donde se requiera el material se pueden disminuir los acarreos de producto y los tiempos de preparación. Esto permite ahorros en energía, combustible, agua y traslados de materiales y las obras obtienen un 30 por ciento de ahorro en los tiempos que se tienen proyectados.

A modo de conclusión, con el paso de los años el cambio climático ha ido en aumento debido a la falta de conciencia de los humanos con la explotación de energía y otros recursos. Por ello, la sostenibilidad es un concepto elemental para poder mejorar el panorama ambiental de 2021 y un buen ejemplo es la construcción sostenible.