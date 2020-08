Pymes ven aumento del 94.6% en sus ventas durante la pandemia

El fenómeno de la superdigitalización impulsa la economía debilitada por la pandemia

Los datos de la segunda edición del estudio sobre venta en línea 2020, realizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), reflejan cómo la pandemia obligó a las empresas a acelerar su presencia en canales digitales. Estas cifras dan a conocer que 6 de cada 10 de estas empresas ya están vendiendo por Internet. Esto representa un aumento del 94.6% respecto a 2019. Juan Fernándo Vélez, country manager de BlackSip, lo expresa como la "súperdigitalización", un impulsor en la economía debilitada ante la pandemia.

El sector de las pymes enfrenta una situación de desconocimiento de estrategias digitales y no tiene claro cómo iniciar el proceso de venta por Internet. La falta de habilidades en estrategias digitales, sumada a no contar con herramientas idóneas, se convierte es uno de los principales factores por los que aún no inician ventas en línea, destacando la ejecución de los cobros de sus ventas.

Al respecto, Jaime Márquez, director de nuevos negocios de la empresa STP, participante del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México, comparte en un comunicado enviado a NotiPress, que una de las mejores opciones para que las pymes puedan hacer el cobro de sus ventas es mediante el uso de CoDi o SPEI. Esta opción es segura, además está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. Posee liquidez inmediata y con el menor costo del mercado.

CoDi y SPEI brindan a las empresas y pequeños comercios la posibilidad de ofrecer dos medios de pago nuevos a sus clientes, donde el usuario no coloca sus datos bancarios ni de su tarjeta en sus páginas, dando más seguridad y tranquilidad a los compradores. Además genera un ahorro significativo en comisiones por medios de pago, ya que estos son los más económicos para la empresa y son 100% líquidos y conciliables en tiempo real.

Por su parte, el estudio también marca que tras la llegada de Covid-19 a México, las empresas se vieron obligadas a atender el canal en línea que antes representaba una pequeña fracción, para 3 de cada 10 pymes representaba menos del 1% del total de ventas. A raíz del cambio de hábitos del consumidor, sus ventas online comienzan a ganar fuerza. Se prevé, posterior a la pandemia las ventas en línea representarían más del 31% para 3 de cada 10 pymes.

Así es como se perciben las afectaciones económicas a causa de #pandemia en barrios y colonias



Las proyecciones económicas colocan en el futuro inmediato un panorama complejo a nivel global, coinciden los especialistas. México no es la excepción a esta circunstancia derivada de la pandemia. "El crecimiento no va a ser automático, tenemos que hacer ajustes [en las distintas industrias]", sostiene el country manager de BlackSip. "La contingencia aceleró el cambio de paradigma del proceso de ventas a distancia, con el incremento de las empresas que entraron a vender en línea y la eliminación de la fricción y los costos asociados del proceso de cobro generado por los procesadores de pago vía tarjetas'', concluyó el director de negocios de STP.