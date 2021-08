Publicidad invasiva disminuye ventas y crea tensión digital en clientes

Mensajes de marcas no solicitados por clientes suelen ser molestos y no generan ventas

De acuerdo con un estudio realizado por Flybits en México, el 28.8 por ciento de los participantes admitió sentirse irritado cuando recibe mensajes no solicitados de su banco. Y es que esta publicidad no solicitada, suele ser molesta porque puede llegar a ser muy constante o incluso invasiva. Por ello, información de la misma encuesta reveló, el 48.8 por ciento de los mexicanos admite rara vez ha comprado un producto a causa de anuncios de productos por una marca no solicitada. Mientras que el 26.2 por ciento de la muestra decide ignorar el contenido no requerido por su banco o cualquier marca.

Flybits es una plataforma de experiencia del cliente para el sector de servicios financierosy ofrece personalización a escala. La empresa se especializa en que los bancos puedan diseñar, lanzar y medir experiencias del consumidor basadas en datos. De tal manera que el contenido irrelevante, no-personalizado, propagado cada vez con más frecuencia y de manera indiscriminada a los consumidores sea eliminado.

#Negocios | Harvard Business Review y Gallup: los altos niveles de felicidad y #bienestar ayudan a las organizaciones a ser más saludables, positivas y resilientes



➔ https://t.co/ng7hYhaBZo pic.twitter.com/nJNfQ6nVps — My Press (@mypress_mx) August 18, 2021

En exclusiva para NotiPress, Federico De Simoni, director regional de Flybits para América Latina, dijo en relación al tema:"Según nuestros datos, solamente el 25.6 por ciento de los mexicanos cree su banco le envía contenido en línea pertinente e interesante. Y en realidad, gran parte del material promocional no se ignora simplemente, pues se está convirtiendo en una carga". En concordancia, el estudio mostró el 6.4 por ciento de los consumidores mexicanos tratan de impedir que la marca vuelva a interactuar con ellos. Lo cual puede traducirse en una disminución masiva en la pérdida de ingresos potenciales pero, sobre todo, a una pérdida de confianza en la marca con el paso del tiempo.

Asimismo, la investigación reveló que los mensajes no solicitado a clientes de parte de las marcas, pueden llegar a ser invasivos, porque el 6.8 por ciento de los encuestados mencionó sentirse observado. Frente a esto, De Simoni puntualizó los clientes son conscientes de su privacidad, por esto la invasión de las marcas provoca la tensión digital.

#Negocios | El sector de la industria inmobiliaria va en crecimiento en México, por ello #startups como Houm buscan establecerse en el país para ampliar su mercado



➔ https://t.co/l2L49LeD9x pic.twitter.com/nZoH18L7mx — My Press (@mypress_mx) August 17, 2021

Para atacar el problema, Flybits trabaja con los bancos directamente para brindar experiencias oportunas, basadas en las preferencias de sus clientes. Esto a través de una plataforma de participación en la cual al cliente se le brindan recomendaciones, educación y orientación personalizadas. Finalmente, el director regional de Flybits señaló:"Estamos abordando el dilema de la tensión digital de frente, permitiendo que los bancos y las instituciones financieras establezcan relaciones mucho más profundas y significativas con sus clientes".

Los mensajes no solicitados por marcas pueden ser molestos, es por eso que existen instituciones interesadas en que la relación entre las empresas y los clientes sea más efectiva. Esto por medio de preguntarle al cliente sus gustos, intereses y opiniones, para eliminar la tensión digital.