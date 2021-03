Promete AMLO vacunación e impulso económico en el sureste de México,

Bimbo y Walmart interpusieron amparos en contra de la reforma a ley eléctrica de AMLO

Desde Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó acerca de la estrategia para impulsar la economía en el sureste del país y la vacunación. Acompañado por los funcionarios Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz y Eduardo Redondo, subsecretario de Marina, también dio avances sobre la situación de seguridad en dicha entidad.

El gobernador García informó sobre una "drástica" reducción en los secuestros y homicidios dolosos en la entidad desde el año 2018 hasta los primeros meses de 2021. No obstante, de acuerdo con el almirante Redondo, sigue ocupando este estado el tercer lugar a nivel nacional en incidencia delictiva. Mencionó que los delitos más comunes son el homicidio doloso, el feminicidio y el robo a vehículo automotor.

A su vez, reportó el mandatario estatal sobre el avance de la campaña de vacunación en el estado. Informando que 75 municipios de los 212 de la entidad ya han vacunado a sus adultos mayores al 100%. Relacionado con esto, AMLO agradeció al presidente Joe Biden por el envío de 2 millones 700 mil dosis de vacunas AstraZeneca desde Estados Unidos en calidad de préstamo.

Sobre esto, afirmó, a cambió darán "amistad y cooperación en todos los órdenes" a Estados Unidos y que detalles del acuerdo serán discutido con el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard. Aseguró, se va a cumplir el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores antes de finalizar abril. Espera que Veracruz pueda vacunar pronto a sus maestros y tener clases presenciales.

Al respecto de la vuelta a las clases presenciales, el presidente recordó que es prioridad terminar de vacunar a adultos mayores y reducir la mortalidad de la Covid-19. Informó que posteriormente se irán vacunando a los trabajadores del sector educativo según cada entidad vaya transitando a un nivel mínimo de alerta epidemiológica. Al 19 de marzo de 2021, permanecen en semáforo verde los estados de Chiapas, Campeche y Sonora.

En su visita a la localidad de Coatzacoalcos, aprovechó para reafirmar su compromiso con la región a través de megaproyectos de infraestructura. Aunado al Tren Maya, el corredor transistmíco y la refinería de Dos Bocas, informó que se busca reducir el ISR y el IVA a la mitad en parques industriales de la región. Además, se modernizarán las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán, con el propósito de lograr autosuficiencia en provisión petrolera y garantizar un crecimiento "horizontal" en todo el país.

Finalmente, informó sobre los amparos legales interpuestos por las empresas Bimbo y Walmart en contra de la recientemente denegada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. AMLO aseguró que estas empresas "abusan"y buscan no perder los subsidios que obtienen como participantes de la industria eléctrica, pero la decisión la tomará la suprema corte de justicia. Por otra parte, planteo promover una reforma constitucional si los jueces declaran inconstitucional su proyecto de reforma a la ley eléctrica: "No es amenaza ni advertencia, no puedo como presidente encubrir un abuso".