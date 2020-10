Planta de Delta Tecnic en Querétaro creará nuevos empleos en la región

Se espera una facturación de tres millones de euros para finales de 2020 y duplicar esa cifra en 2021

En conferencia de prensa virtual, Delta Tecnic, compañía catalana especializada en la producción y distribución de concentrados de color y materias primas para plásticos, cables, tintas, pinturas y cosmética, anunció la apertura de una planta en Querétaro, permitiendo crecimiento económico en la región y la generación de nuevos empleos.

Luego de la crisis sanitaria por Covid-19, varias industrias consideradas como no esenciales tuvieron que detener actividades, lo que afectó a la economía global y particular de familias en todo el mundo; en este sentido, el estrechamiento de lazos entre naciones mediante nuevos negocios como la planta de Pedro de Escobedo, Querétaro, y la empresa catalana resulta un buen incentivo una vez las medidas de restricción se levantaron.

De la nueva planta de 3.000 m² expandibles a 5.000 m² se espera una facturación de 3 millones de euros para finales de 2020 (casi 76 millones de pesos), así como duplicar esta cifra en 2021. Aunque la planta sólo se concentra en la industria automotriz, existen planes de una línea expansiva a Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina.

"Para Delta Tecnic es un orgullo abordar la apertura de un centro en México para amplificar nuestra actividad en toda América" declaró Eric Xirinachs, CEO de Delta Tecnic, en la rueda de prensa con acceso para el equipo de NotiPress. "Contar con un modelo resiliente basado en la innovación nos ha permitido operar sin descanso en industrias estratégicas. No sólo no se ha visto comprometido nuestro negocio durante el periodo de la pandemia, sino que hemos sido capaces de expandirnos y crecer".

El ingeniero Marco Del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, presente de forma virtual en el anunciamiento, señaló la importancia de esta apertura en el estado y en el municipio de Pedro Escobedo en particular. El sector químico es el cuarto más importante de la industria manufacturera en el estado, de la cual más de diez mil empleados trabajan, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"Agradecemos la presencia, la confianza de España en nuestro estado. España es el segundo lugar a nivel estatal a cuestión de nivel estatal en cuestión de inversión extranjera directa, ya contamos, de acuerdo con la Secretaría de Economía, 189 empresas o capital de origen español, casi el 12% de las empresas en nuestro estado. Es un gusto darles la bienvenida", mencionó el secretario.

La nueva planta nombrada Delta México Masterbatch prevé un crecimiento del 15% anual para los próximos cinco años a partir de 2021, así como ampliar al menos a 40 trabajadores en el plazo de un año. Las acciones se realizan con miras a desarrollar materiales sofisticados que permitan la producción de autos eléctricos, incluir más industrias y mercados de Delta Tecnic como el pvc o mercado de cables, todo con conciencia ambiental hacia Querétaroy con el fin de generar más empleo en la región.