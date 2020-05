México “ya va de salida” de la pandemia de Covid-19: AMLO

En el transcurso de la semana informará acerca de las acciones implementadas para regresar a la “nueva normalidad”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México aseguró, según las predicciones de la Secretaría de Salud, el país "ya va de salida" de la pandemia de Covid-19. No obstante, hizo un llamado a la población a no confiarse y no relajar las medidas de distanciamiento social y prevención hasta que las autoridades pertinentes lo indiquen. "Hoy inicia la última semana de la etapa de sana distancia, ya sólo es esta semana y agradecerle mucha a la gente por su buen comportamiento" mencionó el Ejecutivo en su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

En el transcurso de la semana informará acerca de las acciones implementadas para regresar a la "nueva normalidad". Según lo dicho en la conferencia, se trabajará en materia de un posible regreso a clases en algunas regiones, dependiendo del comportamiento de la pandemia.

Durante la semana continuará la preparación de empresas en función de reiniciar sus actividades productivas apegándose a los protocolos de salud impuestos por el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS). "Ya se va a abrir el país a la industria de la construcción, a las actividades mineras, a la industria automotriz que está vinculada a Estados Unidos y Canadá y, desde luego, lo que tiene que ver con el esparcimiento" dijo AMLO.

Hasta el corte del 24 de mayo, México registraba 68 mil 620 casos confirmados de Covid-19 y 7 mil 394 muertes, según lo informó José Luis Alomía Zegarra. En este sentido, la Ciudad de México y Estado de México se posicionan como las entidades más afectadas en el país, registrando un mayor número de casos activos; seguidas de Tabasco, Baja California, Puebla y Veracruz.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell indicó, así termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, será imposible regresar a la cotidianidad que se tenía antes de la pandemia. "Es una parte importante de las ciudades, no se puede hacer eso porque en caso de hacer pondríamos en grave riesgo el manejo de la epidemia. El riesgo grande es que haya un repunte de la epidemia".

AMLO dio expectativas a los mexicanos al informar que México "ya va de salida" de la pandemia de Covid-19; no obstante, López-Gattel recordó, el retorno a las actividades y la movilidad será de acuerdo con lo estipulado en el semáforo de riesgo.