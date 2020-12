México sin avance en bienestar social, según Índice de Progreso Social México 2020

Aunque en unos rubros han habido avances, en general cada uno de los estados en el país siguen en malas condiciones

De acuerdo con el Índice de Progreso Social (IPS) México 2020, presentado el 30 de noviembre por la organización México ¿cómo vamos?, no ha habido un avance significativo en el nivel de bienestar de los mexicanos. Asimismo, el IPS acentuó, se perpetua la división de tres países en uno, donde 18 estados están por encima de la media (estados al norte) y 14 por debajo (estados al sur).

El IPS representa una oportunidad para interpretar los datos económicos de cada estado en el país y traducirlos en avances o retrocesos por el bienestar de los mexicanos. Como es resaltado por la organización, una entidad con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita mayor, no necesariamente implica una mejor calidad de vida para sus habitantes. Por ejemplo, la Ciudad de México (CDMX) es el primer lugar en PIB per cápita, pero el quinto en bienestar.

Como parte de otros índices presentados por la organización Social Progress Imperative en un evento virtual al cual NotiPress tuvo acceso, México fue evaluado en 55 métricas, algunas iguales, otras distintas al IPS. Las 55 métricas son divididas en tres grandes rubros: "necesidades humanas básicas", "fundamentos del bienestar" y "oportunidades"; los cuales, a su vez, se dividen en 12 pilares.

Entre los pocos avances que pueden destacarse entran las "necesidades humanas básicas", presentando un alza en el acceso al agua y servicios sanitarios para las viviendas mexicanas. "Fundamentos del bienestar", registrando un menor índice de analfabetismo en el país y disminución en la mortalidad de diabetes. Asimismo, el país subió en el rubro gracias al aumento de oportunidades, mejoras en derechos, menos embarazos adolescentes y una mayor participación de mujeres en congresos locales.

Por otro lado, en cuanto a "necesidades humanas básicas" los retrocesos o permanencia de situaciones desfavorables fueron el aumento de la mortalidad por enfermedades infecciosas, la tasa de homicidios y la percepción del crimen organizado. Respecto a "fundamentos..." se presentaron menor matriculación en educación secundaria, sobre todo en mujeres, así como mayor agresión a periodistas. Sobre "oportunidades" la poca oportunidad de continuar a educación superior, corrupción y libertades personales.

"[El reto más grande que tenemos] es la corrupción y cómo la entendemos, cómo la asimilamos, porque esta idea clásica de que la corrupción es solamente la mordida y el moche y no la entendemos como la corrupción sistémica en la que unos cuantos se benefician de lo que es de todas y todos", declaró Carlos Brown, economista público invitado a la presentación del IPS México 2020. "Esa transición va a ser fundamental para entender este país de manera distinta".

Si bien los datos fueron tomados antes de las restricciones por la pandemia de Covid-19, la situación en el país según el IPS México 2020 ha demostrado el poco avance en las necesidades básicas del país. En este sentido, los mayores afectados son los estados del sur al contraponerlos al norte y centro, una herramienta para saber dónde se encuentra México (un país dividido en tres) y qué falta por hacer.