México se acerca a la inflación más baja de su historia mientras alimentos encarecen

Energéticos registran la baja más pronunciada

De acuerdo con los especialistas en economía de UBS AG, sociedad de servicios financieros establecida en Zúrich, Suiza, la inflación en México podría llegar a la cifra más baja en su historia, luego de un descenso de 2.2% en la tasa de inflación durante abril, y las proyecciones del Banco de México sobre ladesaceleracióncomo resultado de la crisis sanitaria por COVID-19, y la baja en los precios del crudo y otros energéticos.

Las observaciones preliminares de UBSindican que los cambios centrales ocurren en los índices de inflación subyacente. La demanda de los precios en servicios comienza a declinar de manera considerable, esto se refleja en una tasa menor al 3%, por primera vez desde 2016. Asimismo, el impacto por la emergencia sanitaria en distintos sectores, que incluyen el mercado laboral, incrementan los temores por modificaciones abruptas en los sueldos, discutidos con anterioridad a la declaración decuarentena.

México | 60% de los mexicanos consideran que los precios de los productos subieron a causa de Covid-19



➔ https://t.co/5HXd1HTqAj pic.twitter.com/IF7Jc2BfCw — My Press (@mypress_mx) May 1, 2020

Con respecto a los productos y servicios no alimenticios, que se encuentran entre los elementos más volátilesdel Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación reporta una tasa de 2.3%, pese a la debilidad del pesofrente al dólarestadounidense. Los servicios del índice subyacente registraron una tasa de 4.57%, en educación, y2.88% en vivienda; por su parte, con respecto al índice no subyacente, los energéticos registraron una tasa negativa, de -15,36%, como consecuencia de las modificaciones y volatilidad en los precios del crudo y otros energéticos, donde la mayor preocupación para México es la relación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la autoridades gubernamentales.

Asimismo, en contraposición a la tasa anterior, los alimentos presentan un incremento de 5.8% en su inflación; sobretodo con respecto alaumento en precios de ciertos productos, comoazúcar, huevo, cerveza, frijoles, arrozy procesados. Según los índices del USB, en la mercancía el índice subyacente, la comida procesada registra una cifra de 5.71%; mientras que, en el índice no subyacente, las frutas y vegetales se encuentran en 9.80%, y los derivados de animales, como carne y huevo, en8.58%.

Sobre este panorama de inflación en los distintos sectores, y sus repercusiones en el Producto Interno Bruto (PIB), los especialistas del UBC prevén que el Banco de México vuelva a trabajar con presupuestos, destinados a recortes e inyecciones, a partir de una cifra aproximada de 50 billones de pesos para lidiar con la volatilidad en la inflación y los precios al consumidor. Su pronóstico de inflación para el cierre del año, en caso de tomar las medidas apropiadas, ronda una tasa de 4.25%.