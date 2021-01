México ha aplicado 567 mil 379 contra Covid; vacunarán a maestros de Campeche

Aseguró López-Gattel que reacciones adversas a vacuna de Pfizer son mínimas y esperadas

En conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó principalmente sobre el avance de la vacunación contra la Covid-19 en el país. Afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell, el 21 de enero de 2021 se vacunaron a 64 mil 797 personas, abonando a un total de 567 mil 379 en el país. Aunado a lo anterior, se detallo el plan para vacunar a maestros y trabajadores de la educación en Campeche, como parte de los preparativos para reiniciar las clases presenciales.

Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, comentó brevemente la logística de dicho plan de vacunación para el estado de Campeche. Comenzará a funcionar el servicio de educación pública en modalidad presencial, al ser la única entidad con semáforo epidemiológico en verde, es decir, con el menor grado de alerta pandémica. Campeche registró el 21 de enero de 2021 apenas un caso confirmado más, abonando a solo 7 mil 682 contagios y 996 defunciones. La campaña comenzará a partir del 23 de enero del 2021, y pretende distribuir 12 mil 157 dosis a lo largo de 81 centros de vacunación en la entidad.

Por otra parte, López-Gatell aprovechó para recordar que sí se aplicarán segundas dosis de la vacuna de Pfizer, aunque advirtió, los periodos entre la administración dosis podrían alargarse según haya su disponibilidad en el país. Por otra parte, comentó, se han registrado un total de 2587 reacciones adversas a esta vacuna, un 0.5% de las dosis administradas; y solo 34 de estas reacciones se consideraron graves. Recordó a la población que la mayoría de estas reacciones adversas son esperadas y conforman un síntoma de la respuesta inmune del cuerpo al patógeno.

Finalmente, el presidente López Obrador fue cuestionado acerca de si gobiernos locales y empresas del sector privado podrán adquirir dosis de la vacuna. Si bien recordó que conseguir dosis no es sencillo, afirmó el mandatorio que sí se permitirá la distribución de dosis por fuera del plan de la federación. No obstante, organizaciones deberán obtener autorización gubernamental, explicitando el contrato de adquisición, los ciudadanos a quienes serán aplicadas, entre otros datos. "No hay ningún problema [con que se aplique paralelamente al plan nacional]. No debe de haber desorden, no hay motivo para eso ni tampoco para uso politiquero y electoral de la vacuna",adujo el mandatario.