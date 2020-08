Más de la mitad de las empresas en México opera sin una política de ciberseguridad

Más de la mitad de las compañías mexicanas no tiene una política de ciberseguridad

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) juegan un papel crucial en la mayoría de las economías a nivel global, pues abarcan el 90 por ciento de los negocios y representan un 50 por ciento de fuentes de empleo, según datos del Banco Mundial (BM). Asimismo, con la nueva normalidad las pymes están migrando a la era digital con la intención de convertir al mercado en un lugar más competitivo para la industria.

No obstante, ESET, compañía de ciberseguridad advierte que las pymes al conseguir más ingresos a través de Internet y no estar capacitadas para enfrentar un ataque informático, se convierten en blanco fácil para los hackers. En su reporte de seguridad de 2020, la empresa eslovena reveló que en México el 51 por ciento, es decir, una de cada dos empresas no cuenta con una política de seguridad informática.

Asimismo, el Security Report 2020 de la empresa de ciberseguridad destacó que el 61 por ciento de las compañías en Latinoamérica no cuentan con una política de ciberseguridad. También, el 60 por ciento de las empresas afirmó haber sido víctima de ataques cibernéticos, siendo los malwares, phishing y ransomware la fuente principal de ataques.

Un ciberataque se puede definir por la acción ofensiva directamente a los sistemas informáticos de una empresa, entidad o personas. Encima, puede tener diversos objetivos entre los que destacan: toma de control o desestabilización de información, robo o secuestro de datos confidenciales o simplemente estafas. En ese sentido, Estados Unidos es uno de los países que más invierte en la ciberseguridad con 13 mil millones de dólares al año con el objetivo de salvaguardar la integridad de la información de ciberataques, información del Sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos (Fed por sus siglas en inglés).

#Ciberseguridad | Principales riesgos de la web vienen de extraños dice #Microsoft.



En el caso de #México, los principales riesgos son recibir contenido ofensivo u obsceno.



✍️ https://t.co/tq2kuX5XRi pic.twitter.com/mjMmavGKuM — My Press (@mypress_mx) February 6, 2019

Es importante mencionar que contar con un respaldo de los datos críticos para cualquier negocio y no menospreciar el valor de una solución de seguridad informática pueden ser acciones para reducir la probabilidad de ser víctima de un ciberataque. Además, capacitar al personal, actualizar constantemente y realizar pruebas a los sistemas de ciberseguridad puede jugar un papel muy importante a fin de no ser víctima de un engaño digital.

Si bien, la ciberdelincuencia ataca cualquier industria en Internet sin aparentes consecuencias y algunos negocios son más vulnerables en comparación a otros, es crucial mitigar adecuadamente los riesgos a los que están expuestas las pymes y enfrentar el problema con información veráz, la cual puede ofrecer varias perspectivas a fin de evaluar las estrategias de ciberseguridad ante las amenazas informáticas que hoy en día ponen en jaque a las pequeñas y medianas empresas.