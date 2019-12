Marie Yovanovitch impidió investigaciones beneficiosas para Trump, menciona Giuliani

Testimonio de Giuliani se produce cuando la Cámara prepara votación acusatoria sobre Trump

Rudolph Giuliani proporcionó información detallada al presidente Donald Trump sobre cómo Marie Yovanovitch, embajadora estadounidense en Ucrania, estabaimpidiendo investigaciones beneficiosas a Trump en los comicios del 2020.

El abogado personal del presidente de Estados Unidosdescribió los esfuerzos realizados por parte de Yovanovitch para frustrar las investigaciones que podrían ser políticamente útiles para Trump en pro de beneficiarse, a costa del exvicepresidente Joe Biden, de cara a las elecciones de 2020.

Trump habló con Giuliani y este charló con Mike Pompeo, el cual solicitó más información. Posteriormente se produjo el despido de Yovanovitch a fines del mes de abril de 2019, ya que Trump no confiaba en la funcionaria.

La información proporcionada por Giuliani otorga pormenores del conocimiento y participación de Trump en una campaña de presión contra Ucrania.

Cabe señalar que el testimonio de Giuliani se produce cuando la Cámara se prepara para una votación acusatoria sobre Trump, a realizarse el 18 de diciembre. Los artículos de juicio político presentados por los demócratas culpan al presidente por abuso de poder y obstrucción al Congreso silenciando testificaciones de burócratas estadounidense. Miembros del Partido Demócrata demostraron que Donald Trump detuvo recursos financieros para ayudar militarmente a Ucrania, así como denegar una junta en la Casa Blanca entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, luego de no investigar a Joe Biden y a su hijo Hunter.

De acuerdo con información de The New York Times, la deposición en actos de litigio político demuestran que las aseveraciones de Rudolph Giuliani sobre Marie Yovanovitch no tenían raíz ya que el también abogado aceptó estar inmiscuido en el esfuerzo por afectar a una diplomática de carrera, como lo es la exembajadora.

Yovanovitch, una funcionaria con 33 años en servicio exterior, confesó que Giuliani ayudó a dirigir una campaña de desprestigio contra ella basada en lo que describió como mentiras escandalosas.

Finalmente, los esfuerzos de Rudolph Giuliani en Ucrania fueron objeto de escrutinio por parte de los fiscales federales, los cuales examinan si violó las leyes que requieren que los estadounidenses divulguen públicamente cuando presionan a los funcionarios del gobierno o se comunican con periodistas en nombre de intereses políticos extranjeros. Hasta el momento lo único real, es la difusión detallada de Rudolph Giuliani hacia Donald Trump sobre cómo Marie Yovanovitch, embajadora de Estados Unidos en Ucrania, estaba impidiendo investigaciones beneficiosas para el presidente de Estados Unidos.