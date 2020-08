Los planes de Airbnb para recuperarse en la nueva normalidad

La plataforma ha decidido prohibir las fiestas en sus propiedades y continuar con el proceso de apertura de capital, pese a dificultades

Con la pandemia de coronavirus, la actividad turística fue seriamente afectada debido a las restricciones a la movilidad que alrededor del mundo se implementaron. Particularmente, el home sharing, el modelo de negocio de Airbnb, sufrió un golpe fuerte, tras su extendida popularidad previo a la Covid-19. Aunque ha habido signos de recuperación, con un millón de reservas el 8 de julio de 2020, el camino aún es largo. A continuación, NotiPress presenta la información más reciente sobre los planes de Airbnb para la nueva normalidad.

Airbnb es una plataforma digital que, con su aparición en 2008, cambió la dinámica del mercado de hospedajes al permitir a las personas rentar habitaciones y casas a viajeros. Desde entonces, Airbnb se convirtió en una de las startups privadas mejor valuadas alrededor del mundo, alcanzando, en un punto, un valor de 31 mil millones de dólares.

No obstante, con la pandemia de coronavirus, esta cifra ha descendido. Tras un recorte de personal debido a la pandemia y pese a conseguir una inversión de mil millones de dólares durante abril de 2020, una valuación interna de marzo colocaba dicha cifra en 26 mil millones y la de otros medios estadounidenses, en 18 mil millones en abril.

El pasado 18 de agosto de 2020, Airbnb dio a conocer que envió papeles confidenciales a la Comisión de bolsa y valores de Estados Unidos, para iniciar el proceso de apertura de capital, acorde a sus planes previos a la pandemia y a pesar de las dificultades económicas de este 2020. Pese a dar a conocer esta información, Airbnb no dio detalles financieros, como la cantidad de acciones disponibles o su precio, ni una fecha para su entrada al mercado público.

De acuerdo a Airbnb, el 8 de julio rebasaron el millón de reservas para fechas futuras en propiedades listadas en la plataforma, cifra que no se alcanzaba desde el 3 de marzo. No obstante, los potenciales inversores también podrían desconfiar de los riesgos regulatorios, dado el problema legal en el cual se encuentran otras compañías de economía compartida, en particular Uber y Lyft, en riesgo de ser prohibidas en California.

Por otro lado, ante la reactivación de la actividad en la plataforma, la empresa de home sharing ha decidido prohibir las fiestas en las propiedades que renta a nivel mundial. Esto debido al problema de fiestas no autorizadas en las propiedades, aunado al riesgo a la salud pública por la pandemia de Covid-19. La nueva política también establece un límite de 16 personas en las propiedades y su duración será indefinida hasta nuevo aviso.

La compañía ha sido extensamente criticada por inducir a un alza en el precio de la vivienda. Muchos reportajes de investigación han encontrado que propietarios mantienen viviendas fuera del mercado de renta de largo plazo para obtener ganancias mayores a través de la renta de corto plazo en Airbnb. También ha habido evidencia de desalojos ilegales, perpetrados por propietarios quienes quieren convertir sus propiedades en rentas dentro de la plataforma. Según un estudio de Kyle Barron y otros autores publicado en Urban Research eJournal, un incremento de viviendas en renta de Airbnb del 10% en un vecindario aumenta en un 0.42% las rentas y 0.76% los precios de las casas.

Después de un difícil medio año, Airbnb ha decidido continuar con sus planes de apertura de inversión, a la espera de un panorama más amable para la compañía, mientras busca mantener la oferta de sus servicios con ajustes a medida de las necesidades sanitarias de la nueva normalidad de la Covid-19.