Latinoamérica avanza en implementación de la tecnología blockchain

El blockchain aumentó porque soluciona más problemas económicos

Debido a las crisis financieras constantes en todo el continente americano, muchos países latinoamericanos han optado por implementar la tecnología blockchain y criptomonedas. Aunque estos métodos suponen de igual manera cierto rango de volatilidad, las monedas digitales y la tecnología blockchain han resultado más seguras y viables frente a la inestabilidad de las monedas nacionales.

Se ha visto un incremento considerable desde 2018, de los latinoamericanos quienes usan cada vez más nuevas tecnologías para almacenar, ahorrar o hacer compras de bienes y servicios. El uso de estos sistemas en Latinoamérica supera a Europa y otras partes del mundo, donde no se tiene mucha confianza en estos métodos.

La causa principal reside en el hecho de que en Latinoamérica aproximadamente el 69% de los adultos no tiene acceso a una cuenta bancaria; por esto, la tecnología financiera ofrece alternativas al mercado bancario tradicional y en América Latina ha encontrado a sus mejores clientes.

#Tecnología | La industria de la construcción puede aprovechar de diversas formas los servicios en la nube en esta cuarentena



➔ https://t.co/l7YUz2aogz pic.twitter.com/wppDqVQC39 — My Press (@mypress_mx) May 27, 2020

A diferencia del sistema tradicional, el blockchain permite transferir datos digitales con una sofisticada codificación, así se registran todas las entradas y salidas de dinero. Estas operaciones no requieren intermediarios centralizados, la información se distribuye en varios enlaces independientes entre sí que la registran y la validan. Cuando el proceso termina, los datos no pueden ser eliminados, sólo se añaden nuevos registros y no será posible hasta eliminarlos que la mayoría se ponga de acuerdo.

Varios bancos latinoamericanos han incrementado la implementación de esta herramienta para los procesos de tesorería, lo cual aligera y agiliza los procesos de confirmación y pago. De igual manera, cada vez son más las iniciativas blockchain en Latinoamérica para brindar esta tecnología a los que aún no tienen acceso.

Uno de los ejemplos más significativo es IBM, empresa que desde 2018 hasta la fecha, ha invertido más de 5 millones de dólares en el centro de operaciones de blockchain más grande del continente, ubicado en Sao Paulo, Brasil. Dicho centro permite a usuarios de todo el continente hacer todo tipo de transacciones empresariales y ha significado un avance económico en todo el cono sur. Esta tecnología ofrecegrandes posibilidades para los bancos latinoamericanos, principalmente porque se pueden hacer transacciones rápidamente, reducen costos y cuentan con un margen mínimo de error.

#Empresas | Estudio de la Universidad de Stanford afirma que un líder narcisista puede llevar a su empresa a la ruina



➔ https://t.co/lIxqdLsk0e pic.twitter.com/HJahB4DPsZ — My Press (@mypress_mx) May 7, 2020

Latinoamérica podría ser una pieza clave para revolucionar la industria de las criptomonedas y blockchain. El continente está tomando estas tecnologías como una alternativa viable a sus monedas nacionales. Se especula puede convertirse en el líder mundial en este ámbito económico, no obstante, aún hay un gran camino por recorrer antes de convertirse en las corrientes principales.

Como se mencionó anteriormente, gran parte de la población aún no cuenta con servicios bancarios y no confía en las instituciones tradicionales debido a las crisis nacionales que han limitado las oportunidades y el crecimiento, sumado a inestabilidades políticas.

Por ello, ha avanzado la implementación de la tecnología blockchain y el uso de criptomonedas en Latinoamérica. Ellas responden a la necesidad, aunque también no debe olvidarse, se encuentran en una situación legal aún inestable, son contados los países latinoamericanos que han tomado la iniciativa de normalizar el marco legal para permitir el crecimiento de estos sistemas.