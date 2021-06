Latinia invierte en Koibanx, infraestructura blockchain para entidades financieras

Latinia amplía su portfolio de compañías especializadas en fintech

Cifras de un informe elaborado por Ametic, empresa española dedicada a la industria tecnológica, mostraron que Latinoamérica alcanzó los 77.1 millones de dólares de inversión en blockchain durante 2020. La tecnología de cadenas de bloques o blockchain permite transferir datos y capitales de una manera completamente segura gracias a una codificación y cifrado sofisticado. Por eso está transformando la manera en que las entidades financieras conciben sus modelos de negocio.

Ante ello, Latinia, fabricante de software de soluciones financieras y Koibanx, proveedor de productos blockchain para el sector financiero han alcanzado un acuerdo. Por eso, Latinia, especializada en el análisis y filtrado de eventos financieros en tiempo real, se convertirá en el nuevo accionista de Koibanx. De acuerdo con Oriol Ros, director de desarrollo corporativo de Latinia, el acuerdo entre ambas empresas trasciende lo financiero. Además añadió, el objetivo es explorar nuevas vías de colaboración con los clientes de las dos compañías, bancos y el resto de entidades financieras.

Por su parte, Leo Elduayen, cofundador de Koibanx, dijo a NotiPress: "Vemos en Latinia mucho más que acceso a financiamiento. Vemos validación de industria y la posibilidad de ser guiados por gente con talento, que ya logró crear una compañía con un raw model muy aplicable a Koibanx". Con esta alianza, arranca un recorrido del uso de la tecnología blockchain de Koibank aplicada a los motores de análisis de eventos en tiempo real de Latinia. Lo cual permitirá el nacimiento de nuevas iniciativas de negocio para el sector financiero.

En 2019, Latinia apostó por el lanzamiento de un brazo inversor para captar el mejor conocimiento e iniciativas fintech de la industria. La transformación digital en la que las empresas están inmersas hace que empresas como Latinia ejerzan un doble rol. Pues esta invierte en nuevas iniciativas e inyecta conocimiento a nuevas entidades financieras, algunas de sus inversiones son: Belvo, Flink, Dapp, Prestanómico, UALET, Prometeo, Facturedo, Atomian, Coinscrap y Ábaco.

Ciertamente la tecnología blockchain reduce los costos y aumenta la velocidad y el alcance de una empresa, además de ofrecer una mayor transparencia y trazabilidad en procesos financieros. En 2021, la encuesta "Blockchain is here. What’s your next move?" reveló, el 40 por ciento de los participantes de empresas de tecnología a nivel mundial tienen un desarrollo blockchain en producción. Otros datos arrojaron el 90 por ciento de los dueños consideran blockchain será más importante en 2024.

Dicha muestra fue tomada de 800 ejecutivos de alto nivel de instituciones financieras: bancos, compañías de pagos y seguros y fondos de cobertura. Y como requisito las empresas registradas debían contar con al menos 1 mil millones de dólares en ingresos en 2019 para participar. Cabe destacar las empresas latinoamericanas también fueron incluidas, pues son parte de esta tendencia global.

Contar con blockchain en una compañía fintech es fundamental para poder hacer uso de dicha tecnología con el objetivo de obtener datos del comportamiento del mercado y aumentar el alcance de una empresa. Es por eso que Latinia ha invertido en Koibanx, infraestructura blockchain dirigida a entidades financieras.