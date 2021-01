Las tendencias en ecommerce para 2021 que ocuparán a tres países de Latinoamérica

Marketplaces, servicios al cliente y ecommerce B2B son tendencia en el comercio electrónico latinoamericano

Como parte de las consecuencias de la pandemia por Covid-19, la migración digital y el ecommerce crecieron enormemente para mitigar la crisis. Ahora, de cara a 2021, Latinoamérica debe enfrentarse a estas tendencias para los negocios y adaptarse a ellas en beneficio de las empresas.

El comercio electrónico ya se postulaba como una nueva modalidad de compra, incluso siendo lamodalidad favorita de la generación X y Z, según datos de KPMG. Mas la pandemia, con las medidas de restricción y el cierre de negocios no primordiales, aceleró la adopción del ecommerce en todo el mundo. Con proyecciones más beneficiosas gracias a las vacunas, los medios digitales se establecieron como tendencia a seguir desde 2021.

BlackSip, consultora especialista en transformación digital, reveló en un comunicado, al cual tuvo acceso NotiPress, las tendencias del ecommerce en Latinoamérica. Específicamente, México, Colombia y Perú son los países donde el avance de la digitalización visto en 2020 se espera domine durante 2021.

"El ecommerce es un canal de ventas necesario, no solo para minimizar el impacto que están sufriendo los negocios más tradicionales, también para sembrar la estrategia digital que a futuro tendrá mucha relevancia para cualquier modelo de negocio. No me refiero solamente a un sitio web transaccional, sino también a pensar en aplicaciones móviles, medios de pago electrónico y muchos otros modelos digitales", se lee en el comunicado de BlackSip.

Para cada país de Latinoamérica el crecimiento será diferente, condicionado por el mercado nacional y los hábitos de compra de los consumidores. Por ejemplo, en Colombia se espera un crecimiento en ventas online del 20% comparado a 2020, mientras en Perú el aumento llegará al 30%.

Asimismo, la situación nacional juega un papel importante durante este crecimiento, pues si bien las esperanzas están puestas en las vacunas contra Covid-19, la pandemia aún no termina. México es el ejemplo al continuar en semáforo rojo las principales ciudades y aún con grandes cantidades de contagios nuevos cada día. Esto ha obligado a mantener ciertos negocios cerrados, poniendo en crisis de cierre definitivo a la industria restaurantera u otras consideradas no esenciales.

En cuanto a tendencias, también se notan las diferencias entre estos países de Latinoamérica: en Perú debe ponerse atención a procesos de servicio al cliente, al mejorar su experiencia automatizando ciertas acciones. Los marketplaces son la tendencia mexicana, ofreciendo la introducción de nuevos jugadores; Colombia por otro lado verá el aumento de ecommerce B2B por la digitalización de manufactureras.

Las empresas y negocios deben estar atentos a estas y demás tendencias que surjan durante 2021 para permanecer a la vanguardia. Latinoamérica debe tomar cada esfuerzo por aumentar la transformación digital y llevar el ecommerce a cada negocio, mientras continua sorteando la crisis sanitaria y económica dejadas por la Covid-19.