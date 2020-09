Investigadores analizan las causas de las compras de pánico durante la pandemia

El miedo es primordialmente el motivo de las compras de pánico

Al poco tiempo de ser declarado el coronavirus como pandemia por parte la Organización Mundial de la Salud, comenzaron a circular todo tipo de noticias sobre el origen de la enfermedad, provocando un miedo colectivo y la compra masiva de diversos productos. Hoy a más de medio año de iniciar la contingencia, en algunas partes del mundo continúa la tendencia de comprar desmesuradamente y esto ha llevado a investigadores de la Universidad de Barcelona y el Instituto mental de Singapur analizar el trasfondo de las compras de pánico durante la pandemia.

Hay varias explicaciones para este comportamiento pero los expertos resaltan dos: Primero, es una manifestación del deseo de mantener la rutina intacta evitando la incertidumbre acerca de la duración de la pandemia, lo que conduce a la ansiedad de comprar con el objetivo de aliviar el conflicto; segundo, en un panorama donde la supervivencia está en juego, para las personas, comprar alivia la situación estresante de sobrevivir a una catástrofe.

Rápidamente la incertidumbre ganó terreno con el coronavirus extendiéndose y en muchas comunidades las autoridades comenzaron a registrar desabasto de diversos productos por temor a la escasez. Euromonitor International ha rastreado los precios de ciertos productos básicos en países específicos y con ello ha resaltado cómo la pandemia afectó los precios de estos.

Según sus datos recabados, España encabeza la lista con el mayor aumento de precios en productos como papel higiénico, cubrebocas, gel antibacterial, jabón y demás productos desinfectantes con un aumento de 403%; le siguen Francia con 277%, Alemania con 238% y Estados Unidos con 235%.

En México el panorama fue bastante similar. Al inicio de la pandemia, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, pidió no hacer compras de pánico con el objetivo de evitar un incremento en el precio de este tipo de productos. No obstante, las compras desmesuradas ocurrieron a los pocos días de presentarse los primeros casos en el país y con ello el aumento de precios.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó, debido a esto, el precio de los cubrebocas y gel antibacterial aumentaron considerablemente. Sobre el primero, antes de la pandemia se registraban costos desde los 3 pesos, ahora llegan a costar hasta 20; sobre el segundo se registraban costos de 12 pesos para 75 mililitros y ahora se encuentran precios de hasta 146 pesos por galón.

Ante esta situación, especialistas del Instituto de Salud Mental de Singapur y de la Universidad de Barcelona realizaron diversos análisis para comprender mejor el trasfondo de las compras de pánico. Los investigadores indican, si bien este fenómeno se ha visto con anterioridad, en el caso del coronavirus se presentó con mayor intensidad: se registraron cifras extraordinarias en ciertos puntos como en Malasia donde hubo un incremento de hasta el 800% de demanda por gel antibacterial.

De manera general, los investigadores resaltan, la base de este comportamiento es el miedo, emoción desatada sobre todo por la gran cantidad de noticias circulando en redes sociales sobre la pandemia. Ante ello y debido a que la emergencia sanitaria aún durará más tiempo, recomiendan, la mejor manera para combatir las compras de pánico durante la pandemia es no creer en todo lo que circula por internet y cuidar de la salud mental a través de los medios posibles y necesarios.