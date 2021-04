Invertir en la Bolsa de Valores, consejos para lograrlo con éxito

Estos son algunos puntos clave si se quiere invertir en la Bolsa de Valores

La Bolsa de Valores es un mercado en el que todos pueden participar, desde los ejecutivos de las más reconocidas casas de Bolsa, hasta cualquier otra persona que esté interesada en el mercado bursátil. Siempre y cuando tenga tiempo para gestionar sus inversiones y al mismo tiempo paciencia para ver crecer su dinero.

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, en 2020 por cada 10 mil personas de la población económicamente activa (PEA), únicamente invierten 35 directamente en la Bolsa. Esta cifra en el país contrasta con Estados Unidos que, por cada 100 personas de la PEA 60 invierten.

#Negocios | La fintech GBM+ y la Bolsa Institucional de Valores ponen a disposición de inversores mexicanos la compra de acciones de la plataforma de alojamiento #AirBnb



➔ https://t.co/Rl2BbSb8g3 pic.twitter.com/VLfJAnBsqz — My Press (@mypress_mx) March 12, 2021

Analistas de la empresa Prestadero señalan, en México existe la creencia de que se necesitan grandes cantidades de dinero a fin de poder invertir. "Se debe eliminar la idea de no poder invertir si no se cuenta con el capital suficiente", señaló Gerardo Obregón, director general de Prestadero.

Expertos en la compañía de préstamos digitales realizó una lista de los puntos clave para tener bases sólidas que ayudarán a dar un primer paso para invertir en la Bolsa de Valores. Primer punto es informarse sobre la opción de inversión, es decir, no se debe ser un experto, pero conocer el funcionamiento de la Bolsa permitirá tomar mejores decisiones. Es fundamental comparar y preguntar acerca de las diversas opciones y elegir la mejor de acuerdo con tu perfil inversionista.

Aprender a diversificar es otra forma inteligente de llevar a cabo un plan para invertir en la Bolsa. Según los expertos en Prestadero, no invertir todo en un mismo lugar es una decisión inteligente, además, buscar siempre distribuirlo. Por ejemplo, 40 por ciento de acciones o fondos que contengan acciones, 20 por ciento en fondos de deuda gubernamental o Certificados de la Tesorería de la Federación, etc.

#Finanzas | México necesitará de una inversión en #Blockchain si quiere una infraestructura financiera estable y segura para la inclusión del sector público y privado



➔ https://t.co/HAzY4F5M5S pic.twitter.com/6lFhw9NLYK — My Press (@mypress_mx) March 8, 2021

Otro consejo es contemplar la inversión en el plan financiero, hay varias formas de inversión, pero si no están claros los objetivos y los riesgos identificados podría haber problemas en la estrategia. Por ejemplo, si se planea invertir para incrementar el patrimonio por un plazo mínimo de 5 años, entonces se debe cumplir ese plazo y el monto mes con mes de la inversión. De esa manera, se podrá ganar un hábito y no se hará pesado el no contar con ese dinero durante el tiempo acordado durante la inversión.

Gerardo Obregón, director general de Prestadero concluyó, "actualmente el mercado financiero en México ofrece muchas alternativas para invertir". Por esa razón, es una buena oportunidad informarse y comparar antes de elegir una estrategia de inversión en la Bolsa de Valores. Gracias a los avances tecnológicos es más sencillo y accesible que nunca el mercado de las inversiones, por tanto, cualquier persona que muestre interés y ganas de poner su dinero a trabajar puede ser una opción a futuro.