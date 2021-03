Inversionistas voltean a ver a las fintech durante el primer año de pandemia

Fintech son la principal opción para inversionistas tras un año de pandemia por Covid-19

La pandemia por Covid-19 dio un impulso a los pagos digitales y provocó la evolución de los servicios financieros que se ofrecen a través de startups en México. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), ya son 30,6 millones de usuarios mexicanos que prefieren los pagos digitales que el uso de efectivo. Ello permitió aumentar las medidas se seguridad y confinamiento ante la crisis de salud en el país.

A medida que avanzó la pandemia, el terreno de los inversionistas comenzó a apostar por aquellas startups que estaban impulsando el comercio electrónico, menor movilidad, trabajo en casa, entre otros. Ante esa situación, algunos otros sectores comenzaron a dejar de tener fuerza como las líneas aéreas o las cadenas de hoteles, pero se abrieron otras oportunidades de negocio.

Manuel Peña, director de crédito y cumplimiento de la plataforma Cumplo México, compañía especializada en crowdfunding para pymes explicó para NotiPress, "la volatilidad del mercado aún prevalece, pero existe algo claro, se va a terminar la pandemia, ello dará una mejor perspectiva del futuro para las pymes".

Sin embargo, el director de crédito en Cumplo subrayó que ante un panorama de vacunación tan desigual a nivel mundial no se puede estimar el regreso a la normalidad. Ello complica que el mercado interno aún no se reactive del todo y existan restricciones de movilidad, por tanto, algunos sectores productivos no pueden retomar sus actividades cotidianas.

Por esa razón, existen otras alternativas donde los inversionistas pueden ser beneficiados y es ahí donde deben poner el foco de atención para sus negociaciones. Se debe tomar en cuenta, los grandes mercados incluyen a dos o tres empresas dominantes, pero hacia abajo requieren de una gran cadena de suministros por parte de las pymes.

Muchas de las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso a un crédito con las instituciones financieras tradicionales. Y su mejor alternativa es dejar como garantía una de sus facturas pendientes de ser pagada por alguno de sus clientes. En Cumplo, las oportunidades de crecer a través de una financiación pueden ser por medio de solicitudes de préstamo o también contactar con algunos de los inversionistas para hacer crecer sus negocios.

Diversas empresas que ofrecen servicios financieros y de inversión han mejorado su experiencia de cliente, ello proporciona una propuesta de valor y de desarrollo dentro del sector de las pymes. Esta es una de las característica que se acentuó con la emergencia sanitaria, y ha impulsado las fusiones entre fintech, pymes e, incluso, instituciones bancarias.

Antes de invertir, se pueden tomar en consideración tres consejos de Warren Buffet, uno de los inversionistas más exitosos en renta variable. Evaluar si el negocio de la empresa en cuestión será capaz de fortalecerse en el futuro. Determinar si el valor otorgado por el mercado a ese negocio es menor en comparación al que merece, es decir, comprar barato. Y verificar que la administración de la compañía tenga un buen liderazgo y capacidad moral.

Con ello, estas fusiones entre pymes, inversionistas y una plataforma como Cumplo, serán un motor el cual permita elevar el número de inversiones en México. Cada vez más se abrirán oportunidades o se establecerán ciertas condiciones para la participación de pequeñas y medianas empresas, ante el panorama de reactivación que se vive en el país.