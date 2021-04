Inversión y apoyos oficiales son clave para el crecimiento de la economía en México

Sector privado señaló al turismo y la liquidez de empresas como factores importantes para la recuperación económica

Pese a que la economía global sufrirá un deterioro prolongado y afectaciones residuales por la pandemia de Covid-19, en México el impacto será especialmente negativo. Sin embargo, existen importantes oportunidades de recuperación y crecimiento para la economía del país, donde el turismo es considerado un catalizador para el mercado laboral y liquidez de las empresas. Según el Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), consultado por el equipo de NotiPress, ello se debe a la falta de apoyos oficiales a los ingresos e inversión, especialmente para empresas.

Según las expectativas del Banco de México (Banxico) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el avance de la economía mexicana para 2022 se estima en 2.7% y 3.0%, respectivamente. Estos porcentajes de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) son menores en comparación a los de 2021, con 4.5% por parte de Banxico y 5.0% por el FMI. Especialistas del CEESP comentaron, el pronóstico indica que la recuperación del PIB, equivalente a las cifras al principio del sexenio actual, sería alcanzable hasta 2023 solo con un crecimiento anual de 1%.

#Negocios | Esta adquisición refuerza el enfoque a largo plazo de Credijusto en cuanto a análisis de datos y #factoraje digital como diferenciador clave de la empresa



➔ https://t.co/yktu4wnJJC pic.twitter.com/ApEfmEhcUX — My Press (@mypress_mx) April 20, 2021

Con respecto a la inversión en el país, el sector privado indicó que la caída de la inversión total fue de 18.3% durante el primer año de la contingencia sanitaria. Asimismo, la inversión privada cayó 19.9%, y la pública 7.8 en 2020; lo que indica un total de tres puntos porcentuales de caída total a lo largo del sexenio. En cuanto al indicador de la inversión fija bruta, la comparación anual refleja una caída de 9.6%, luego del repunte mensual de 3.3% ante un confinamiento menos estricto, informó el CEESP.

Luego de la apertura de actividad productiva

#Negocios | Esta adquisición refuerza el enfoque a largo plazo de Credijusto en cuanto a análisis de datos y #factoraje digital como diferenciador clave de la empresa



➔ https://t.co/yktu4wnJJC pic.twitter.com/ApEfmEhcUX — My Press (@mypress_mx) April 20, 2021

en México, elsobre la economía presenta oportunidades para, informó el análisis del sector privado. No obstante, ese comportamiento es un, que no considera las afectaciones a largo plazo, donde especialistas incluyen políticas económicas yque no satisfaga la

#Negocios | Especialistas en contratos y tecnología legal informaron, la pandemia por Covid-19 incrementó 740% el uso de contratos inteligentes y #LegalTech en México



➔ https://t.co/0fvq06UvCo pic.twitter.com/LDKWJh0SQ8 — My Press (@mypress_mx) April 16, 2021

Debido a la cercanía geográfica y económica con Estados Unidos, México requiere fortalecer las cadenas de valor de las exportaciones y atraer inversión para aprovechar las oportunidades en medio de la coyuntura sanitaria. De igual manera, debe impulsar el turismo,elevar la inversión pública y mejorar su actitud ante la inversión privada con objeto e incrementar apoyos.

Especialistas del CEESP informaron, "México tiene más oportunidades que otros países emergentes para recobrar un crecimiento sostenido", y resaltaron la importancia del turismo. Gracias a las jornadas de vacunación en Estados Unidos, los hogares estadounidenses captan apoyos oficiales y representan un repunte importante para el turismo en México. Esta actividad conforma 8% del PIB, y de fortalecerse podría incrementar dos décimas de punto porcentual el crecimiento económico, por lo que es uno de los factores externos más importantes, agregaron.