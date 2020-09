INE niega registro a partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala

La asociación recibió un 8.18% de aportaciones monetarias con procedencia desconocida

La noche del 4 de septiembre de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció la decisión de negar el registro a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática A.C como partido político. La iniciativa partidista, conocida como México Libre, está dirigida por Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México durante el periodo 2006 a 2012 y Margarita Zavala, primera dama durante el periodo mencionado, además de candidata independiente para la presidencia del país en los comicios del año 2018.

Ciro Murayama, presidente del organismo electoral, argumentó, la razón detrás de la decisión de negar el registro a México Libre como partido político reside en la imposibilidad de identificar la procedencia de un 8.18% del financiamiento de la organización. Este porcentaje supera el 5%, lo que a criterio de Murayama no cumple los requisitos de ley, la cual impone "probidad, transparencia y legalidad, sin recurrir a prácticas como la coacción o compra de voluntades, el uso de dinero opaco y, por tanto, ilegal.".Además, los consejeros Adriana Favela y Jaime Rivera apuntaron, su decisión se basa en la existencia un procedimiento pendiente por irregularidades en el proceso, aunque no se dieron detalles del mismo.

Entre las condiciones impuestas por el INE para aprobar el registro de organizaciones ciudadanas como partidos políticos incluyen la celebración de asambleas en un mínimo de 20 entidades federativas o 200 distritos electorales. Se debe reunir un mínimo 3 mil afiliados por entidad o 300 por distrito, lo que debe resultar en un porcentaje igual o superior a 0.26% del padrón electoral participante en la última elección federal, lo que, para este periodo, equivale a 233 mil 945 personas.

Asimismo, Murayama aclaró, esto no fue necesariamente consecuencia de una acción dolosa por parte de México Libre, sino que podría tratarse de un error, pues sí existen registros bancarios de las aportaciones por medio de la aplicación de banca en línea Clip, aunque no está identificado completamente el origen de los recursos. Ante esto, el expresidente Calderón escribió en su cuenta personal de Twitter: "los donativos que se le cuestionan provienen de la aplicación clip. Todos los donantes que usaron esta aplicación están totalmente identificados. Es falso que no lo estén."

El Consejo General del @INEMexico negó, con 7 votos a favor y 4 votos en contra, el registro de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C (México Libre).” como #PartidoPolítico Nacional. pic.twitter.com/VFYH5vJADJ — @INEMexico (@INEMexico) September 5, 2020

Aunado a esto, tanto la excandidata presidencial Margarita Zavala como simpatizantes del movimiento criticaron la decisión del organismo electoral. La también ex primera dama anunció en sus redes sociales que: "impugnaremos inmediatamente esta absurda decisión"y, al respecto de las presuntas irregularidades en el proceso, afirmó que los consejeros: "contra todo derecho, votaron de manera incongruente e inconsistente, violando la ley".

La asociación Libertad y Responsabilidad Democrática A.C, cuyo registro como el partido México Libre fue negado por el INE el 4 de septiembre de 2020 con 7 votos a favor y 4 en contra,planeaba participar en los comicios electorales del año 2021, donde se renovarán por completo las diputaciones y se elegirán 15 gobernaturas, mil 900 ayuntamientos y 30 congresos locas.