Hoteles presentan iniciativas de trabajo a distancia y coworking

Habrá cambios en respuesta a las medidas de trabajo a distancia y cuarentena obligatoria por la contingencia sanitaria

El trabajo a distancia y las oficinas móviles crecen a un ritmo acelerado como consecuencia de los cambios que atraviesa el mundo con la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. Las iniciativas como el home office ycoworking ganan terreno en distintos sectores laborales que anteriormente estaban reservados para grupos de trabajo pequeños, sobre todo en áreas relacionadas con el uso deherramientas digitales, y la industria hotelera debe añadirse a estos cambios.

De acuerdo con la cadena hotelera Las Nubes de Holbox, en colaboración con The Everywhere Office, en respuesta a las medidas de trabajo a distancia y cuarentena obligatoria por la contingencia sanitaria, las empresas que brindan servicio de hospedaje ycoworking, como Airbnb,no solo deben cubrir las demandas sobre reducción de costos y uso de espacios fijoscomo oficinas y otras áreas de trabajo,en tanto deben considerar factores respecto a la ubicación, movilidad, y espacios de ociosidad para mitigar las repercusiones negativas en la salud de los trabajadores.

Ante ello, la colaboración de estas dos empresas anunció, a través de un comunicado oficial al que tuvo acceso el equipo de NotiPress, el lanzamiento de un nuevo concepto de espacios flexibles dentro de las instalaciones hoteleras, con objeto de reunir las características de trabajo y recreación en un esquema de oficina móvil, denominada "nómada virtual".

Respecto a la dinámica deLas Nubes de Holbox, a partir de julio pondrá a disposición la renta de sus instalaciones Hotel Eco-Boutique, para que lasempresas puedan rentar sus espacios y hospedarse al menos durante 15 días. Las 46 oficinas de The EveryWhere Office se sumarán a la propuesta de trabajar desde la playa en las distintas sedes e instalaciones de Holbox.

Esta iniciativa se distingue de otros entornos relacionados con el coworking debido al esquema híbrido, entre hospedaje y área de trabajo, que permite a los equipos operar durante el tiempo necesario fuera de las áreas urbanas más saturadas, con flexibilidad de tiempo y objetivos previamente establecidos.

Asimismo, las cuestiones de tiempo y organización parten de un espaciosin los factores de estrés urbanos, comunes a las ciudades y sus grandes aglomeraciones, así como una reducción de riesgos respecto a la pandemia de Covid-19, o cualquier otra emergencia sanitaria que pueda presentarse a largo plazo. La movilidady las prácticas de sana distancia son elementos complementarios al esquema de recreación y trabajo en espacios hoteleros.

Los detalles finales sobre su organización se encuentran pendientes, así como los paquetes y costos preferenciales. Según el comunicado, Holbox se sumará a las tarifas de 40% por debajo del mercado que actualmente caracteriza a Airbnb y otras plataformas afines.