Herramientas tecnológicas, clave para el futuro del retail en la nueva normalidad

Empresas de retail deben aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas ante las dificultades por la crisis sanitaria

Las empresas de hoy se enfrentan a grandes dificultades debido a la coyuntura de la pandemia por Covid-19. La transformación digital forzada perfiló a las nuevas tecnologías como una necesidad y un buen aliado ante las nuevas circunstancias. En específico, las empresas deretailtienen la oportunidad de adaptarse a un nuevo modelo con herramientas tecnológicas a su alcance en esta nueva normalidad.

Por el cierre inesperado de negocios y de actividades consideradas no esenciales, empresas y empleados se vieron en una fuerte crisis económica. Aquellos quienes pudieron adaptarse a medios digitales tuvieron la oportunidad de sobrellevar mejor la situación.

En el caso de las empresas de retail que han comenzado a reabrir sus puertas a una nueva normalidad ahora no sólo necesitan de una presencia en línea, sino también de aprovechar las herramientas tecnológicas. Dichas herramientas les permitirán reactivar el consumo y automatizar procesos a falta de la anterior coordinación y planeación en un espacio físico.

#Internacional | La unión europea emite acusación contra Amazon. Aduce que han utilizado datos privados para favorecerse por encima de minoristas.



➔ https://t.co/I0ecAXUaqx pic.twitter.com/7xbIT46vVe — My Press (@mypress_mx) November 11, 2020

Sobre esta reciente problemática se realizó el webinar "Herramientas tecnológicas para la reactivación del consumo en retail", a la cual el equipo de NotiPress tuvo acceso. Las empresas invitadas Yalo, Refer y HeroGuest son una buena muestra de apps y servicios tecnológicos que pueden mejorar la experiencia del consumidor y aumentar la productividad.

Yalo es una suite de comercio conversacional automatizado que busca acercarse a los usuarios a través de las apps más utilizadas, las de mensajería instantánea. Mediante e-commerce conversacional pueden aumentarse las ventas de un 10 al 20%, llegando a los 6 de cada 10 mexicanos quienes utilizan WhatsApp, según una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Refer y HeroGuest son apps que apuntan a diferentes aspectos de las empresas. La primera busca beneficiar pequeños negocios en su reapertura por medio de recomendaciones, cada recomendación que guie a la compra de un producto aporta cupones a los usuarios. La segunda es una app popular B2B para capacitar empleados con cursos lúdico-reflexivos y ofrecer una mejor experiencia a los consumidores, reduciendo costos de entrenamiento y capacitación a las compañías.

#Negocios | Pese al impulso de la digitalización por la pandemia, las pymes tienen pendiente virtualizar sus cuentas y automatizar sus pagos.



➔ https://t.co/3ri3uhisGZ pic.twitter.com/e161Q6FM1w — My Press (@mypress_mx) November 11, 2020

"La tecnología con esta pandemia nos ha invitado a tomar acción con mayor velocidad, pero no necesariamente en un solo canal, sino en el canal de cómo el empleado puede usarlo a su favor, de cómo el invitado lo puede hacer de manera fácil, cómo el inversionista puede balancearlo con eficiencia", mencionó Javier Ochoa, director de marca en CMR y panelista en el webinar, "hoy estamos teniendo que tomar acciones con mayor velocidad, con más astucia, atrevernos, porque son cosas que no dominábamos y pensábamos, no cómo nos forzó la pandemia".

Así como indicó la selección de invitados al webinar, existen muy diversas opciones de herramientas tecnológicas capaces de reactivar el consumo y mejorar la presencia en línea. Asimismo, ayudarán a reducir los procesos tediosos, automatizar acciones o aumentar la productividad para las empresas de retail en una nueva normalidad con un panorama difícil, pero de grandes oportunidades de cambio.