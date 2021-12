Anuncia Generac cuatro nuevas adquisiciones y alianzas como fórmula de crecimiento

Con la alta demanda de energía, empresas buscan aliarse para producir energía de mejor limpia de calidad

Generac Power Systems, especialista en diseño y manufactura de equipos de generación de energía eléctrica y otros productos impulsados con motor, informó este miércoles la adquisición de Apricity Code Corporation. Con esta, también se afianzaron fusiones con las empresas Off Grid Energy Ltd. y Tank Utility Inc; además de un convenio firmado con Enchanted Rock. Con estas alianzas, la empresa estadounidense suma a cuatro compañías dentro de su plantel para la mejora de diseño y producción de energía limpia.

Los distribuidores de generadores y de combustible están experimentando una mayor demanda de varios productos de energía para satisfacer las necesidades de energía fuera de la red de los consumidores. De acuerdo con datos de S&P Global Ratings, la demanda de electricidad en México crecerá en un 3 por ciento en 2022. También señaló que hay una tendencia de crecimiento respecto al uso de gas natural.El gas representó el 38% de la capacidad energética instalada en 2020, aunque se espera que para el 2025, México genere 35% de su energía por medios sostenibles.

Apricity Code Corporation es una empresa de ingeniería avanzada y diseño de productos ubicada en Bend, Oregón. Tiene experiencia en el diseño y la creación de prototipos de productos relacionados con la energía para aumentar la confiabilidad, agregar funcionalidad y mejorar el rendimiento. La compañía también ha desarrollado un interruptor inteligente de desconexión para calentadores de agua, sus servicios se enfocan en electrónicos de consumo, audio Hi-fi inalámbrico y electrónica industrial. "La incorporación de Apricity acelerará nuestros esfuerzos para proporcionar una cartera de tecnología energética más amplia. También aumentará la velocidad de comercialización de nuestros productos y soluciones de energía limpia y servicios de red", indicó Aaron Jagdfeld, presidente y director ejecutivo de Generac a NotiPress.

También se anunció la adquisición de Off Grid Energy Ltd, compañía ubicada en la localidad de Rugby, Reino Unido.Esta es fabricante de productos y soluciones de almacenamiento de energía que proporcionan energía limpia para aplicaciones industriales y móviles. La empresa británica se centra en el desarrollo de soluciones para mejorar la eficiencia y minimizar los impactos ambientales al reducir el consumo de combustible. La integración de los sistemas de almacenamiento de energía con los generadores avanzados de Generac, ofertados a través de su red de distribución global, avivará su crecimiento en los mercados de energía distribuida y microrredes en rápido desarrollo.

Otro acuerdo de desarrollo de la empresa estadounidense, por cinco años, es con el innovador tecnológico de microrredes de resiliencia, Enchanted Rock, para construir y suministrar sus avanzados sistemas de control y generadores de gas natural. La empresa texana diseña, construye, opera y mantiene microrredes de doble propósito de emisiones ultrabajas que brindan a los clientes comerciales, industriales y gubernamentales energía de respaldo asequible y confiable. Las microrredes son activos inteligentes que aprovechan el análisis de datos para operar automáticamente cuando sea necesario sin intervención humana. Los centros de operaciones de red monitorean continuamente el desempeño y el software inteligente puede extraer datos para patrones operativos y responder de manera programática y eficiente.

Tank Utility, Inc., un proveedor de monitoreo de tanques de gas propano con Internet de las Cosas que permite la optimización de la logística del combustible, también firmo un convenio. El acuerdo amplía aún más la funcionalidad y los servicios de conectividad con sofisticadas capacidades de monitoreo remoto para gas propano. Ello ayudará a reducir los agotamientos, disminuir los costos de operación de entrega, ganar nuevos clientes y dar los servicios más completos de la industria. "Estamos muy contentos de que este talentoso grupo de ingenieros se una a nuestro equipo",finalizó Jagdfeld respecto a las adquisiciones y alianzas contraídas con cuatro compañías tecnológicas.