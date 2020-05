Garantizar salubridad será clave para recuperar turismo, según expertos

Recuperar el turismo se basará en la promoción de la salubridad

El sector turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus debido al aislamiento social impuesto por las autoridades a nivel global. Expertos en promoción del turismo piensan en cómo evolucionará el negocio cuando termine la cuarentena y concuerdan en que la salubridad será el principal factor a promocionar para recuperar el turismo. NotiPress accedió de forma exclusiva al summit virtual "Recuperar al turismo" organizado por Woman Lab, Atelier Inspira y Big Data Company.

Los especialistas del turismo debatieron en la cumbre virtual cómo promocionar la actividad una vez terminada la cuarentena. El encuentro tuvo la participación de Darío Flota, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; Rodrigo Esponda, managing director de Turist Board en Los Cabos; Vladimir Mayllen, vicepresidente de HSMAI, e Ignacio Cabrera, director general de Diplomacia Turística.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el turismo aporto en 2019 el 8.7% al Producto Bruto Interno (PIB) y generó 2.2 millones de empleos. Esto denota la importancia para México de dicho sector. Ciudades seguras y sostenibles son atractivas para lainversión extranjera, no obstante, expertos opinaron que debido a la situación delcoronavirus, la salubridad será el principal factor en materia de promoción cuando termine el confinamiento.

De manera general, los expertos indicaron habrá cierto trauma psicológico que perdurará en la gente después de la cuarentena y una de las consecuencias generadas será la sensación de querer garantizar la seguridad sanitaria en sus viajes. Esponda afirmó: "La campaña de comunicación pasará a segundo plano y la sanidad será lo principal; las empresas hoteleras, aerolíneas, cruceros y demás deberán dar certidumbre de la sanidad a sus usuarios; nadie querrá viajar si no tiene la seguridad de que las empresas de transporte no cumplen con las normas de salubridad".

Ligado a esta opinión, Cabrera indicó que, precisamente, el usuario jugará un papel relevante en la promoción. La opinión de los turistas después de la crisis será importante, representando otro tipo de promoción debido a que si los viajantes empiezan a compartir escenas negativas enredes sociales el turismo comenzará a decaer nuevamente.

Todos concordaron, el turismo apenas empieza a levantarse, y se tiene que poner especial énfasis en el turismo nacional. Esta afirmación la demostraron hablando sobre las estrategias de China, Alemania, España, Italia y Estados Unidos, pues todas estas naciones de momento no abrirán sus fronteras y se enfocarán en su turismo nacional.

Una opinión contrastante con todo lo anterior fue la de Darío Flota, quien a pesar de concordar con los demás en que el negocio tendrá que replantearse de manera que se garantice la seguridad y el orden en las operaciones, afirmó: "eventualmente regresaremos a lo anterior. Los destinos que tienen una gran infraestructura hotelera no van a renunciar al alojamiento masivo. El mundo no se va humanizar por haber estado encerrado dos meses, con el tiempo volveremos a las malas prácticas; posteriormente se volverán a ver tumultos en las metrópolis más visitadas como París o New York".

Si bien esto se comprobará con el tiempo, lo certero es que la salubridad será el principal factor para recuperar el turismo. Expertos de la cumbre concluyeron, la recuperación del turismo localserá lo primero, ya que cada país va a su paso, algunos abrirán sus fronteras y otros no lo harán hasta determinado momento.