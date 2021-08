Firma electrónica, aliada para salir a tiempo del outsourcing

Esto al acelerar los procesos de las contrataciones

Según expertos, la tendencia de uso de la firma electrónica en México continúa al alza, debido a cuestiones como la digitalización de los procesos y el trabajo a distancia. Así como la eliminación del outsourcing y la crisis sanitaria causada por Covid-19 han despuntado el uso y la aplicación de esta herramienta.

"Esto logra que México se acerque a una nación digital y la firma electrónica es pieza clave frente a la regularización de las empresas en sus contrataciones", comentó para NotiPress Alejandro Martínez, CEO de la startup mexicana Sora, la cual se especializan en identidad digital. Asimismo, agregó que con la reforma del outsourcing, las compañías deberán despedirse de las subcontrataciones para siempre. Esto significa, alrededor de 4,6 millones de los trabajadores con un contrato en esta modalidad, tendrán una sustitución patronal próximamente.

Cabe destacar, para realizar dicho trámite se requiere que todos los empleados de una empresa firmen una carta, lo cual se complica por el escenario de la pandemia y la sana distancia. Sin embargo, la firma electrónica hace este proceso más ágil y sencillo, de acuerdo con afirmaciones de especialistas en el tema.

"Se conoce la firma electrónica para trámites del SAT, pero esta herramienta digital puede ser de gran ayuda para muchos otros momentos y trámites de los mexicanos", puntualiza el CEO de Sora. Dicho mecanismo también resulta útil en las gestiones requeridas por un área como recursos humanos, donde se organiza y administra el papeleo del personal de una manera más rápida, óptima y segura.

Es importante mencionar, en abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma sobre la subcontratación laboral. El cambio más grande prohíbe a empresas operar bajo el esquema de outsourcing y dicha ley entrará en vigor el 1 de agosto del año en curso. No obstante, habrá oportunidad de prórroga hasta el primer día del mes de septiembre, o inclusive hasta un año más. En cambio, es imperativo que las compañías comiencen a realizar este proceso, pues no existe seguridad ante la fecha límite y la Ley Federal del Trabajo establecerá multas y sanciones para quienes no acaten lo dispuesto.

Para cumplir con lo anterior, las empresas en México deberán hacer una sustitución patronal, acto en el cual los trabajadores de una razón social antigua, migran a una nueva. Esto se lleva a cabo quitando al intermediario y reconociendo los derechos laborales de los empleados, esto conlleva a la firma de nuevos documentos con cada uno de los colaboradores.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hasta el momento son aproximadamente 1,6 millones de trabajadores los que han sido regularizados en sus condiciones laborales. Pero aún existe un gran reto para que todas las empresas estén alineadas con esta regulación del outsourcing y el uso de la firma electrónica se amplía en cada vez más en los sectores, procesos y trámites. Por ejemplo, la firma de contratos mercantiles, la sustitución patronal, la nómina de compañías y pagarés electrónicos.