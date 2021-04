Experiencia del cliente de empresas mexicanas, propuesta de unión de Zendesk y Zerviz

Actualmente el 81% de las empresas mexicanas le da más prioridad a la experiencia del cliente ahora que en 2019

Ante los retos de la pandemia por Covid-19, muchas empresas tuvieron que adoptar nuevas tecnologías, mejorando su participación en el sector y observando las oportunidades de progreso. Una de estas es la experiencia del cliente (CX), pues según el reporte CX Trends 2021 de Zendesk el 81% de las empresas mexicanas le dan más prioridad ahora respecto a 2019. Debido a esto Zerviz de Chile y Zendesk de México se asocian para mejorar la experiencia del cliente en las empresas mexicanas con lo último en tecnología.

La acelerada transformación digital debido a la pandemia de Covid-19, permitió el avance de tecnologías que apenas estaban iniciando su implementación antes de 2020. Ahora, las empresas reconocen la importancia de esta innovación tecnológica para mejorar la experiencia del cliente. De acuerdo con eMarketer, la CX es tan importante que el 72% de los consumidores cambiarían de marca si otra brindara mejor experiencia.

Zerviz es una empresa tecnológica chilena con presencia en más de 13 países y más de 100 proyectos en múltiples industrias. Por otra parte, Zendesk es una empresa mexicana de software de atención al cliente con productos de soporte y ventas. La unión de estas compañías no es fortuita, pues Zendesk nombró recientemente a Zerviz Partner of the year LATAM 2020.

Diversas son las innovaciones que las nuevas tecnologías ofrecen para la atención de clientes por parte de las empresas. Este punto es el más importante, Vanson Bourne, firma de investigación de mercado, recalcó en un estudio 79% de los encuestados cree no puede ofrecerse mejor CX sin modernizar las organizaciones.

Entre las mejoras, Zerviz ofrece la Solución Integral de Servicio de Atención al Cliente con email, mensajería por redes sociales y chat. También existen soluciones como construcción de múltiples productos digitales, apps móviles para fuerzas de venta, apps web personalizadas o bots para la automatización de procesos. Asimismo, con Zendesk puede ofrecerse la mejoría de comunicación y colaboración entre los equipos comerciales con otras áreas internas de las organizaciones.

Brindar un servicio de alto nivel al cliente, garantizando grandes experiencias y la lealtad de los consumidores resulta ideal en la nueva normalidad para las empresas mexicanas. Las asociaciones como la hecha entre Zerviz y Zendesk permiten ofrecer las herramientas necesarias para gestionar la experiencia del cliente de forma óptima y sencilla.