¿Es factible utilizar una sola moneda en América Latina? Esto opinan los expertos

Ya no depender del dólar y fortalecer la economía en la región de Latinoamérica son los principales argumentos de los expertos

Tras las declaraciones de Luiz Inácio "Lula" Da Silva, sobre unificar las monedas en América Latina para no depender del dólar surgen diversas teorías sobre sí podría ser factible o no. Bajo ese contexto, los expertos de INFINOX Capital Ltd, una empresa especializada en analizar mercados, compartió con NotiPress que ante un fortalecimiento del dólar, una moneda para Latinoamérica tendría pros y contras.

En primer lugar, una moneda comercial de menor cobertura no es una propuesta descabellada, pues anteriormente ya se ha tenido éxito con proyectos similares. Por ejemplo, el Sistema Unificado de Compensación Regional(SUCRE) la cual se utilizó como medio de intercambio alternativo al dólar para comercializar entre Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua desde 2010.

Fue en 2012 cuando el SUCRE tuvo un año exitoso gracias a que se utilizó en 2 mil 646 transaccionespor un valor superior a losmil millones de dólares. Sin embargo, a partir del desplome económico de Venezuela, la moneda perdió su fuerza y ya no es frecuentemente utilizada.

La crisis económica de un país puede ser elprincipal factor para no poder crear una moneda suficientemente fuerte que pueda soportar este tipo de embates económicos. Asimismo, implica unaunión política para contrarrestar la hegemonía al de Estados Unidos en la región, pues se comercializa con dólares y no monedas nacionales.

Por otra parte, las monedas latinoamericanas son notoriamente volátiles y están expuestas a la dolarización, es decir, podría ser más factible emplear el dólar en vez de una moneda local. Ante ello, los especialistas de INFINOX declararon que en la región de América Latina se podría consolidar una moneda comercial única, pero no podría alcanzar la soberanía como el euro.

No obstante, podría ser el primer paso hacia la independencia monetariay no tener como moneda principal en términos comerciales al dólar. Adicionalmente, la política económica es el compromiso entre objetivos contrapuestos que van desde el crecimiento y el pleno empleo hasta la gestión de la inflación y la estabilización de la moneda. Por ello, considerar una sola moneda para América Latina no debe ser un tema menor y se debe tomar en serio por especialistas en la materia desde distintas perspectivas, reportó la compañía.

Según los especialistas de INFINOX, estos factores son los principales pueden determinar si existe la posibilidad de unificar las monedas y crear una "eurozona". Una región que ha podido solventar los problemas económicos a través de la conglomeración de monedas convirtiéndose así en una potencia industrial y económica.