Estos son los errores más comunes al presentar la declaración anual en el SAT

Las obligaciones fiscales anuales para personas físicas podrán ser cumplidas entre el primero y treinta de abril

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el periodo para presentar la declaración anual del Impuesto sobre la Renta (ISR) 2021 ya se encuentra disponible para personas físicas registradas en el sistema de contribuyentes. Usuarios del SAT podrán cumplir con sus obligaciones fiscales en el periodo del primero al 30 de abril de 2022, según los criterios del reglamento de la Resolución Miscelánea Fiscal (RFM) 2022. Bajo esta línea, ¿cuáles son los errores más comunes y otros factores a considerar de cara a la declaración anual?

La declaración anual es un informe de operaciones que las personas reportan para llevar un registro de salarios, deducciones y recaudación de impuestos. Asimismo, la recaudación tributaria por obligaciones fiscales permite al gobierno generar estímulos para el mantenimiento de sus funciones al servicio de la sociedad y economía. Según el banco BBVA, este proceso también presenta beneficios para el usuario, en tanto ayuda a tener mayor claridad sobre el estado de las finanzas personales.

Con base en la documentación del RFM 2022, consultada por NotiPress, el SAT habló sobre los errores comunes al realizar la declaración anual en su cuenta oficial de Twitter. Estos son principalmente: declarar periodos no correspondientes al señalado, no añadir los recargos en pagos realizados fuera de tiempo, no realizar las declaraciones mensuales del IST, deducir gastos no autorizados, y en general incurrir en procesos de deducibles sin cumplir con los comprobantes fiscales.

Autoridades tributarias informaron, para lograr una mayor inclusión y evitar caer en estos errores, los contribuyentes han tenido acceso al simulador virtual disponible en el portal del SAT. Por medio de un cuestionario, usuarios pueden simular el proceso de la declaración de impuestos según el tipo de actividad comercial que realizan, y se encuentra disponible para personas físicas y morales.

El portal Unión CDMX informó, en caso de no presentar la declaración anual del ISR, las personas físicas podrán recibir multas en un rango de mil 400 a 17 mil 370 pesos. Asimismo, por cada obligación presentada fuera de plazo, o con requisitos incompletos podrían recibir una multa adicional con un valor de hasta 34 mi 730 pesos. Por su parte, si el SAT emite una solicitud para cumplir con las obligaciones fiscales, y el contribuyente no las realiza o las termina fuera de plazo, la multa en cuestión sería de 14 mil 230 a 28 mil 490 pesos.

Ante el periodo de declaración anual para personas físicas 2021, el SAT invitó al cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo y forma, especialmente ante las modificaciones en la miscelánea. BBVA informó, con la implementación de nuevas tecnologías, como el simulador del SAT, cada vez resulta más sencillo e intuitivo realizar la declaración de impuestos desde cualquier dispositivo electrónico con internet.