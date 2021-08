Engañoso que a Beatriz Gutiérrez Müller no se le permitiera votar en consulta popular

Según el INE, las restricciones presupuestarias ocasionaron que no se pudieran instalar casillas especiales

El 1 de agosto de 2021, el día en que se celebró la consulta popular para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas en los años pasados por los actores políticos, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, publicó en la red social de Mark Zuckerberg un mensaje para el Instituto Nacional Electoral (INE) por no dejarla votar en dicha consulta. En una publicación de Facebook del 1 de agosto, la doctora Gutiérrez Müller escribió: "Gracias INE por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!". Corroborado, equipo de fact checking de NotiPress, encontró esta afirmación engañosa, pues existe una coincidencia parcial con los datos contrastados. No obstante, adrede o no, la información está manipulada para construir un mensaje específico.

De esta forma, la doctora Gutiérrez Müller responsabilizó al INE de no poder votar en la consulta popular realizada el pasado domingo 1 de agosto de 2021. En este sentido, ni el Presidente ni su esposa pudieron votar en dicha consulta debido a que se encontraban de gira por el estado de Jalisco. No obstante, no es que no se le permitiera votar a la esposa del Ejecutivo, sino, debido a restricciones presupuestarias, no se instalaron casillas especiales para personas en tránsito. Bajo este contexto, Gutiérrez Müller podía votar, pero en la casilla correspondiente al domicilio registrado en su credencial de elector, es decir, en la sección 4749 de la Ciudad de México.

En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE con motivo de la consulta popular, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, explicó que no se instalaron casillas especiales para personas en tránsito debido a los recortes presupuestales. "En este ejercicio, debido a las restricciones presupuestales que se le impusieron al Instituto, no se instalaron Mesas Receptoras especiales para personas en tránsito, como ocurre en los procesos electorales, por lo que las y los participantes deberán hacerlo en la Mesa que corresponda a su domicilio".

Asimismo, Ángel Clemente Ávila Romero, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), comentó también sobre este tema. "Hay que respetar la autonomía y la independencia del órgano electoral, porque también hay que denunciar que hubo una asfixia presupuestal bajo en contra del Instituto Nacional Electoral para no poder desarrollar en las mejores condiciones esta consulta".

Cabe señalar, el 7 de diciembre de 2020, el Consejo General del INE aprobó ajustes a su presupuesto para el ejercicio 2021. Esto después de un recorte de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados. Con esto, el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el Anteproyecto a 19 mil 593 millones de pesos. En la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE del 7 de diciembre de 2020, Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del INE, advirtió, "seguimos sin recursos para la consulta popular, eso hay que decirlo. La Cámara de Diputados no nos dio algún recurso en ese sentido y veremos si es otra la decisión ahora que se procese la nueva consulta popular que plantearon los ciudadanos que tuvieron dicha iniciativa".

Desde el 31 de julio de 2021, Lorenzo Córdova Vianello publicó en su cuenta de Twitter que la consulta popular para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas en los años pasados por los actores políticos no contaría con casillas especiales para personas en tránsito. En este sentido, la afirmación de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller resulta engañosa, pues sí se le permitió votar, mas no en otra casilla diferente a la de correspondiente por su domicilio.