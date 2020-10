Donald Trump afirma ser “inmune” a la Covid-19 y vuelve a campaña electoral

El presidente de Estados Unidos utilizó la entrevista como oportunidad para hablar sobre su rival para ocupar la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el 11 de octubre en entrevista telefónica con la cadena Fox News, es "inmune" al coronavirus. El 10 de octubre, el equipo médico del mandatario estadounidense lanzó un breve comunicado el cual indicaba, Trump ya no presenta riesgo de transmitir el virus. En este sentido, podrá volver a la campaña electoral organizando un mitin para sus simpatizantes el lunes 12 de octubre.

"Parece que soy inmune, tal vez durante mucho tiempo, tal vez un poco tiempo, tal vez de por vida. Nadie lo sabe realmente, pero soy inmune" indicó el presidente. Aunque se reconoce de manera general, una persona recuperada de una infección viral está protegida para una nueva infección, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó, no hay datos suficientes en función de confirmar si los anticuerpos protegen, qué niveles requieren o cuánto dura la protección en el caso de la Covid-19.

Asimismo, el mandatario estadounidense dijo, las pruebas diagnósticas reportaron que podrá regresar a campaña sin ser un riesgo para los demás. No obstante, ni en el comunicado del equipo médico de Trump ni en la entrevista con Fox News se informó si la prueba de coronavirus había salido negativa. "Pasé la prueba más estricta, los estándares más exigentes, y estoy en gran forma", indicó. En este sentido, para los expertos en salud aún no está claro hasta qué punto contraer Covid-19 puede generar inmunidad contra futuras infecciones.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos utilizó la entrevista como oportunidad para hablar sobre su rival para ocupar la Casa Blanca, Joe Biden."Ahora tienes un presidente que no tiene que esconderse en un sótano como su oponente", dijo. Asimismo, sugirió la posibilidad de que Biden podría estar contagiado, "si miras a Joe, ayer estaba tosiendo horriblemente y agarrando su cubrebocas, mientras tose. No sé de qué se trataba todo esto, no recibió mucha prensa", afirmó.

La campaña del exvicepresidente estadounidense ha publicado pruebas diarias de Covid-19 para el candidato luego de que el presidente Trump diera positivo el 1 de octubre y fuera hospitalizado por tres noches. De acuerdo con medios locales, la hospitalización del presidente, así como su estado de salud ha tenido poca transparencia, creando dudas sobre si se realizó la prueba días antes de su diagnóstico.

Cabe recordar, el sábado 10 de octubre, Donald Trump realizó su primer acto público después de ser dado de alta después de su hospitalización en la Casa Blanca. Desde el balcón, el presidente se dirigió a sus partidarios para destacar los logros de su gestión, criticar a sus rivales políticos y reactivar su campaña electoral. Así, tras declararse "inmune", el mandatario estadounidense se prepara para varios mítines para ganar las elecciones del 3 de noviembre.