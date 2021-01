Donald Trump acusa a los CDC de exagerar datos de la pandemia de Covid-19

Estados Unidos registra más de 20 millones 346 mil casos de Covid-19, y las muertes ascienden a las 350 mil

Donald Trump, presidente saliente de Estados Unidos, acusó a los Centros de Control de Prevención de Enfermedades (CDC) de su país de exagerar los datos de la pandemia de Covid-19. A través de su cuenta personal de Twitter, el mandatario llamó "ridículo" al método de determinación de los CDC y afirmó que la información que aportan es "muy inexacta y baja".

"El número de casos y muertes del virus chino es muy exagerado en Estados Unidos debido a los CDC. Usan un método de determinación ridículo en comparación con otros países, muchos de los cuales informan, a propósito, de manera muy inexacta y baja" indicó Donal Trump. "En caso de duda, llámalo Covid. ¡Noticias falsas!", acusó Trump en un tweet el 3 de enero de 2021.

Asimismo, Trump aseguró, la campaña de vacunación en el país norteamericano se está llevando a cabo con rapidez. Según manifestó el presidente, las vacunas están siendo entregadas a los estados mucho más rápido de lo que son capaces de ponerlas.

Por su parte, Jerome Adams, administrador general de la Sanidad Pública señaló para la cadena de TV CNN, no hay motivo para dudar de las cifras de los CDC. En este sentido, recordó que no sólo se trata de contar las muertes, sino también de la capacidad hospitalaria. Adams llamó a la población a no relajar las medidas de prevención tras empezar la vacunación masiva, "debemos comprender que la línea de meta ya está a la vista, pero tenemos que seguir corriendo hacia ella", indicó.

Las cifras de los CDC que critica Trump indican, Estados Unidos registra más de 20 millones 346 mil casos de Covid-19, y las muertes ascienden a las 350 mil. De igual forma, los estados con mayor incidencia desde el 27 de diciembre son California, Arizona y Tennessee. Cabe señalar, Estados Unidos sigue liderando la lista de los países de más casos y muertes por Covid-19. Es el sexto en el mundo en casos por habitantes y el número 14 en muertes por habitante.