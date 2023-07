Directores de proyectos de México se reunirán para alcanzar la estimación del FMI

Arranca el 28 de julio Proyectando México, evento donde se buscará conocer la experiencia de directores de proyecto

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 1.8 por ciento su estimación de crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México para 2023. Sin embargo, para alcanzar esa proyección, es necesarioadministrar eficientemente el presupuesto público e impulsar la inversión privada, pues genera empleo formal.

Considerando la importancia de la capacitación y profesionalización en la dirección de proyectos, diversos expertos se reunirán enProyectando México 2023.Ricardo Triana, director ejecutivo de PMI Latinoamérica, explicó a NotiPress que en este evento se podrá escuchar de primera mano a especialistas en dirección de proyectos exitosos.

PMI México, por medio de sus capítulos a nivel nacional, organizaron el evento para reconocer e impulsar a los proyectos que demostraronun impacto positivo en su entorno. Además, estos han sido ejecutados de manera eficiente, y sobre todo proyectan su orgullo por el país.

Las conferencias estarán dirigidas a directores de proyectos y líderes interesados en conectar con las estrategias de sus organizacioneseintegrar nuevas herramientas. Asimismo, estos se desarrollan como ejecutivos corporativos para impulsar la mejora continua de sus proyectos con el propósito de tener un alcance nacional e internacional.

Entre las actividades que se podrán realizar durante Proyectando México 2023, son conferencias sobre proyectos sostenibles, emprendimientos tecnológicos e IT en el cine.Además, los asistentes podrán observar unespectáculo de narración oral teatralizada con arte gráfico, multimedia,entre otros.

La agenda completa se puede consultar en el sitio web del evento; entre las participaciones de destacados directores se encuentra Santiago Yáñez, program manager open market de BBVA. Igualmente, estará Sofía Díaz, gerente de abastecimiento sostenible de grupo Danone México, quien con el proyecto Margarita respalda a productores de leche de escala familiar, beneficiando a 500 productores y a más de dos mil 300 personas indirectamente.

Asimismo, asistirá Georgina Gómez, líder de salud y nutrición para Unilever México, Caribe y Centroamérica, para competir como el informe de los50 Alimentos del Futuro busca promover un modelo de alimentación más sustentable. Por su parte, Carlos Arturo López Briz, IT project coordinator de Pinocho, expondrá como la IT Pinocchio Movie by Guillermo del Toro, fue un proyecto clave impulsado por la Universidad de Guadalajara.

Proyectando México se realizará el 28 de julio de manera virtual a las 15:00 CDT y para entrar es necesario registrarse.