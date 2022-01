¿Cuál es la diferencia entre monedas digitales y criptomonedas?

Autoridades de bancos centrales buscan impulsar monedas digitales para la inclusión financiera

El Banco de México(Banxico) informó, tendrá su propia moneda digital en circulación para 2024, con objeto de impulsar la inclusión financiera en el país. La cuenta oficial de Twitter del Gobierno de México confirmó que esta decisión parte de la importancia de la infraestructura de pagos y uso de nuevas tecnologías. Bajo esta línea especialistas distinguen las monedas digitales de las criptomonedas, con objeto de evitar confusiones al consumidor y ofrecer un panorama claro sobre los tipos de activos y participación de mercado.

De acuerdo con un estudio realizado por el banco BBVA, las monedas digitales requieren cumplir requisitos para considerarse productos financieros por los bancos centrales. El valor de conversión al cambio debe ser el mismo entre la moneda digital y dinero físico para evitar volatilidad. Los movimientos deben admitirse en transacciones en línea y presenciales. El costo de su producción debe ser equivalente a cero unidades para lograr su cambio por dinero físico. La infraestructuraserá adecuada pararesistir ciberataques, fallos estructurales en la red, y problemas asociados con el suministro energía eléctrica. Y finalmente, su operatividad debe ser interbancaria, abierta, regulada, y cumplir los lineamientos de los bancos centrales.

Por su parte, banco Santanderdistingue las criptomonedas de otros sistemas tradicionales y monedas en su estado descentralizado y no controlado por una institución financiera. El tema de regulación ha sido prioritario para varias instituciones debido a que las criptomonedas no consideran medios de pago específicos, no cuentan con respaldo de autoridades públicas, y carecen de protección al cliente. Más allá de las características de la cadena de bloques (blockchain) y monederos electrónicos, estas criptodivisas pueden ser utilizadas sin la participación de la banca tradicional.

En la opinión de especialistas deCoinTelegraph, las criptomonedas tienen el potencial deimpulsar la inclusión financiera al ser accesibles y veloces. La inclusión financiera busca volver accesibles los servicios financieros para el uso general de la población, especialmente ante el auge de los dispositivos electrónicos y monedas digitales. Según la Encuesta Nacional de la Inclusión Financiera (ENIF), durante el segundo semestre de 2021 solo el 31% de los mexicanos tienencuenta de crédito. Entre la población encuestada, únicamente 32% recurre al uso de la infraestructura electrónica para transacciones financieras.

Ante las limitaciones y beneficios de las monedas digitales y criptomonedas, autoridades financieras han tenido diversas respuestas ante el auge de participantes como Bitcoin yEthereum. Mientras El Salvador integró criptomonedas a su sistema financiero y monedas oficiales, China escaló de prohibir la actividad de minería a restringir el uso general de criptomonedas en el país. En respuesta los principales participantes financieros, autoridades apuestan a la creación de sus monedas digitales para ofrecer al consumidor una experiencia adecuada del dinero electrónico.