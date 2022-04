Desmintiendo los mitos del buró de crédito

El buró de crédito no es una lista negra, es solamente un listado que recopila información crediticia de las personas

Existen diversos mitos entorno al buró de crédito, los cuales suelen caer en la desinformación si no tienen fundamento. Por ello, NotiPress habló con Gerardo Obregón, fundador y director general de Prestadero, ello con el fin de aclarar diversas cuestiones en torno a este tema. Sin embargo, primero es importante destacar que el buró de crédito es una institución que se dedica únicamente a recopilar información relacionada con créditos.

Primero, Obregón desmintió que estar en buró de crédito sea algo malo, estoporque algunas instituciones financieras amenazan a sus clientes con incluirlos en dicho listado. Sin embargo, según detalló el experto, toda persona se encuentra ahí si ha solicitado un préstamo personal, alguna tarjeta o como membresías departamentales. Incluso pagar un plan para teléfono celular o pagar televisión de paga forma parte del buró de crédito, ya que ahí serecopila la información relativas a los hábitos con créditos.

Todos estos registros se encuentran en el score de crédito, el cual proporciona la puntuación del comportamiento crediticio. Por medio de este se pueden observar los factores que influyen en el resultado y ofrecer recomendaciones para mejorarlo y obtener mejores créditos.

Entre mayor sea el score, mejor es el comportamiento, y es a estas personas a las cuales las instituciones otorgaran créditos por tener buenas referencias. Durante 2021, en promedio los hombres obtuvieron 691 puntos y las mujeres 686 puntos,de acuerdo con el Informe anual de Prestaderoal cual NotiPress tuvo acceso.

Asimismo, Obregón aseguró que el Buró de Crédito no es un lista negra, simplemente recopila información crediticia de las personas. Muchas personas personas lo relacionan de ese modo porque, cuando solicitaron un crédito y no lo pagaron, no se les otorgo un préstamo por la baja puntuación. En cambio, aquellos que pagan puntualmente y tienen hábitos financieros saludables tiene un buen score.

Otro mito que se desmintió fue el poder salir del buró: esto es imposible, pero la información se actualiza dependiendo de cómo se manejen los créditos. Asimismo, informó quenadie puede retirar o mejorar el puntaje de una persona a cambio de un pago.

Así entonces, Obregón afirmó que el buró de crédito no decide a quién se le presta o a quién noporque ese listado es solamente un registro. Por último, el director de Prestadero aseguró queno se vulnera la confidencialidad de las personas y empresasporque no cualquiera puede revisar la información de esa lista. En ese sentido, las únicas personas con acceso a esa información son las instituciones autorizadas legalmente para hacerlo.