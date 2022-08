CX Day México: Cómo crear una relación optima entre empresa y cliente

Tener como base centrar a los clientes, puede mejorar el desarrollo de una compañía, afirman expertos

Expertos de la firma GNP seguros informaron que hoy en día desarrollar metas comerciales, campañas de publicidad digital especializada o impulsar el crecimiento de una organización es clave. Sin embargo, uno de los aspectos más importantes y que la mayoría de las empresas no toma en cuenta es centrar a la empresa en el cliente.

Bajo ese contexto,Lorena Tapia de la Rosa, directora de experiencia del cliente en GNP Seguros expresó que los clientes y usuarios finales son la base central para el éxito de cualquier compañía. "Este es uno de los retos más grandes para cualquier organización, identificar que el usuario es la base donde se rige todo lo desarrollado por una entidad". Compartió durante la conferencia "¿Cómo centrar a la empresa en el CLIENTE, en un mundo de intermediarios?", durante el evento CX Day México,el 25 de agosto de 2022, donde estuvo presente NotiPress.

Aunado a ello, Tapia de la Rosa expresó que el verdadero impacto es generar un cambio cultural en una industria donde los clientes no son la parte central y sí el intermediario. Ese colaborador que no suele tener claro quién es su cliente final y solo toma en cuenta aspectos básicos y comunes, más no específicos y diferentes.

"En nuestra experiencia, ese es el verdadero reto, identificar claramente dónde estamos parados y buscar soluciones precisas para cada uno de nuestros usuarios finales", detalló. Adicionalmente, la directora explicó que aquellas empresas las cuales no nacieron con tanta tecnología, deben replantear su modelo de negocio y buscar alternativas en el mundo digital.

Siendo este uno de los puntos más importantes, pues independientemente del giro de una marca, la competencia ya no es con otras organizaciones que ofrecen lo mismo, ahora es una competencia entre industrias. "Hoy en día ya no compites con otra aseguradora, ya lo haces con servicios de tecnología, por ejemplo Amazon y otra aplicación digital", puntualizó.

Cada uno de los aspectos mencionados por Lorena Tapia de la Rosa deben incluir de la misma manera a la fuerza laboral. Pues transmitir confianza y demostrar a los trabajadores que su labor en la empresa tiene un impacto, puede mejorar el desarrollo de la misma. Por tal motivo, destacar el trabajo de todos los colaboradores y empleados permitirá a cada uno de ellos saber cuál es su posición dentro de una compañía.

Para los especialistas de GNP Seguros, cuando una empresa se preocupa y enfoca en los clientes, logra unafidelidad a la firma y mantiene a los usuarios satisfechos. Al mismo tiempo las empresas logran resolver sus problemas a través de una de las claves más importantes, la publicidad de boca en boca, provocando una constante mejora.