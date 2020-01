Cuál será el futuro económico de Norteamérica tras la ratificación de T-MEC

Políticos y expertos dan sus predicciones frente a la firma del acuerdo comercial

El 16 de enero de 2020 se llevó a cabo la ratificación del T-MEC por parte del Senado estadounidense, paso definitivo en el camino a la aprobación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá; sin embargo, no todo el proceso está definido y existen diversas opiniones respecto a qué depara el futuro económico de la región con este nuevo escenario comercial. México aplaudió el paso dado por su vecino del norte.

La aprobación del T-MEC aún debe esperar, debido a la falta de la ratificación delparlamento de Canadá. Esto solo podrá darse después del 27 de enero de 2020, día en que regresan a sus labores administrativas los parlamentarios. El parlamento canadiense establece un proceso de 21 días ("21 lecturas") para revisar la modificaciones consensuadas entre Estados Unidos y México. Si el proceso ocurre como se espera, el T-MEC podría estar autorizado por todos los involucrados en el primer trimestre de 2020.

Asimismo, las consecuencias del acuerdo son poco visible aun para algunos y contradictorias para otros. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador(AMLO), señaló en un video publicado en su cuenta de Twitter, que la firma "es una buena noticia" debido al incremento de empleos derivados de la llegada de inversiones. Asimismo, el investigador del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología (Conacyt) Rafael Velázquez, consideró al T-MEC como un detonante en el crecimiento del PIB mexicano en 2020 como también en el incremento de inversiones extranjeras.

Para el mercado la noticia fue positiva y se reflejó en el incremento de 1.20% de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), su mejor cifra en un mes. Cabe destacar que el T-MEC cuenta con importantes concesiones referentes a mano de obra, empleos, solución de controversias, medio ambiente y propiedad intelectual, entre otros, además de establecer mecanismos de aplicación y sanciones por incumplimiento, especialmente para las empresas mexicanas, aspecto no considerado por el TLCAN.

A pesar de ello, no todo es color de rosa en el panorama;José Ángel Gurria Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), opinó que la economía mexicana se verá fortalecida por la firma del tratado, mas no será la solución definitiva a las finanzas del país; a su vez, afirmó que el pronóstico de la OCDE proyecta un incremento entre el 1.2 y 1.6% entre 2020 y 2021, pero México debe poner de su parte con políticas internas en pos de promover la inversión extranjera y señaló, "[el acuerdo] no nos va a sacar de pobres".

Tomando en cuenta estas declaraciones, sólo queda esperar la ratificación del acuerdo por parte del Parlamento canadiense para, ahora sí, poder saber cuáles serán las consecuencias tangibles del acuerdo comercial T-MEC.