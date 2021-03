Cuál es el papel que tienen las mujeres en algunos sectores sociales clave de México

Se ha reconocido la importancia e influencia de su presencia a través de cargos de gran peso para las comunidades

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la actualidad en México viven alrededor de 64 millones de mujeres, representando el 51 por ciento de la población. Desde hace años, el papel de las mujeres en la sociedad ha estado en constante evolución, atravesando una reestructuración de prioridades, derechos y su situación social. En este sentido, el acceso a la educación, derecho al voto, equidad en salarios y acceso a puestos directivos son algunas de las realidades para miles de mujeres alrededor del mundo.

Al representar más de la mitad de la población mexicana, y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días recopiló y analizó en un comunicado enviado a NotiPress cuál es el papel que tienen las mujeres en sectores sociales clave de México. Comenzando con el sector económico, las actividades del día a día de las mujeres en México superan los 30 millones de pesos. No obstante, esta cantidad no considera el trabajo no remunerado de las amas de casa, con un valor estimado de 40 mil millones de pesos, según el Observatorio Internacional de Salarios Dignos.

Laboralmente, la incursión de las mujeres ha presentado un incremento gradual en los años más recientes, representando el 40% de esta población activa y económicamente productiva. En este sentido, las mujeres mexicanas producen mayoritariamente en sectores como servicios y comercio, pero poco a poco se han abierto camino en áreas de creación y experimentación.

Entre estas áreas destacan la ingeniería, ciencias, arquitectura y negocios, sectores donde antes no existía una apertura real para el género femenino. Gracias al desarrollo en el entorno y acceso educativo, cada vez más mujeres tienen la posibilidad de obtener un puesto directivo de alto mando o de mayor rango social.

De igual manera, con el paso del tiempo el papel de las mujeres en la religión ha tomado fuerza, y se ha reconocido la importancia e influencia. Esto a través de su presencia en cargos de gran peso para las comunidades, por ejemplo, en la Iglesia de Jesucristo las mujeres representan uno de los pilares de la congregación.

Las mujeres "santos de los últimos días", conocidas popularmente como mormonas, impulsan y remarcan la importancia de la educación y la ciencia. Asimismo, cuentan con el apoyo constante para concluir sus estudios y continuar capacitándose para emprender, hablar otros idiomas y reforzar su labor social. En esta religión, las mujeres presiden importantes organizaciones, como la Sociedad del Socorro (organización más antigua y grande de mujeres en el mundo) y la de Mujeres Jóvenes, donde participan con voz y voto para las decisiones de toda la comunidad.

En el sector educativo, uno de los pilares para el desarrollo y superación personal, las mujeres también tienen un importante papel. Actualmente, el panorama para las mujeres en México ha cambiado, considerando que el 24% de las mujeres a nivel nacional culminan sus estudios superiores o de posgrado. Esto supera a los hombres que concluyen esta actividad, permitiéndoles acceder a mejores oportunidades laborales, de ingresos y posibilidades de continuar capacitándose.

Bajo esta línea, las mujeres tienen un papel importante en algunos sectores sociales clave de México, tanto para el desarrollo personal como para la economía. No obstante, aún queda un largo camino que andar para lograr una verdadera equidad de género respecto a salario, puestos de poder y trabajo no remunerado.