Cuál es el mejor momento del día para publicar contenido en redes sociales

No hay un estándar para publicar pero si las bases para hacerlo

Después de pasar horas creando y editando contenido llega el momento de publicarlo en redes sociales, pero no cualquier momento es ideal. No todas las horas son óptimas ante los algoritmos de los medios sociales, por ello diversos medios señalanalgunos puntos para saber cuál es el mejor momento para publicar en redes sociales.

Saber exactamente cuál es el mejor momento para publicar en redes sociales resulta fundamental al momento de crear una campaña o gestionar una página empresarial. Existen diversos estudios sobre cuál es el mejor momento para publicar en redes sociales, pero la gran mayoría concluye no existe un estándar sobre el mejor momento.

Con ello, el mejor momento para publicar en redes sociales es diferente en cada red, marca y ante esto la única fuente siempre serán los propios datos. Empero, hay algunospuntos en común entre las diferentes redes sociales que los profesionales usan como mejor momento para publicar y son señaladas por Brayden Cohen, Estratega de marketing social de Hootsuite.

En primer lugar, con Facebook el mejor momento para publicar es entre 6:15 am y 12:15 pm de lunes a viernes. A primera hora porque es cuando la gente se pone al corriente; en la hora de la comida porque es cuando las personas tienen mayor espacio. Finalmente, horas después del trabajo porque las personas revisan lo que se perdieron durante el día,asegura Cohen.

Por otra parte, sobre Instagram señala el mejor momento para publicar es entre las 8 am y las 12 pm o entre las 4 y las 5 pm. Instagram es similar a Facebook, la audiencia es un factor importante pero la actividad en línea no es lo primordial. En esta red social se debe usar el rendimiento pasado como guía y después revisar la actividad como segunda opinión. Si el contenido no tiene buen desempeño, se deben probar diferentes momentos al publicar y verificar si eso cambia la interacción. Finamente sobre Linkedln señala el mejor momento para publicar es entre las8 -11 am lunes a viernes y el fin de semana los domingos por la noche cuando hay más interacción.Cohen asegura el algoritmo de Linkedln prioriza el contenido de calidad y relevancia a comparación del más reciente.

Además de las recomendaciones de expertos también es necesario consultar las estadísticas clave, para ello la empresa eMarketer señala las siguientes sobre Facebook, Instagram, y LinkedIn. Estas redes sociales poseen2 mil millones de usuarios, mil millones y 350 millones respectivamente. De estas cifras el 60% de sus usuarios por lo general pasan al menos 15 minutos en cada una de estas y el 80% lo hace desde un dispositivo móvil.

Finalmente, para saber cuál es el mejor momento para publicar en redes sociales, la empresa Redegal recomienda lo siguiente. Tratar de calcular cuándo es probable los seguidores naveguen y así maximizar las posibilidades de que el contenido los alcance. Analizar la competencia, observar tendencias y aplicar estrategias como publicar 15 minutos antes o después de ellos con el fin de ganar audiencia. Por último, publicar en la zona horaria de la audiencia y no en la de la marca, para así estar bien posicionado en el feed de los usuarios de diferentes regiones

Como conclusión, no hay un horario universal, conocer cuál es el mejor momento para publicar en redes sociales es único como la audiencia y diferente en cada canal. Pero, con los datos correctos se pueden optimizar calendarios de publicaciones y generar mejores resultados. En Twitter y LinkedIn se debe prestar atención al rendimiento de publicaciones anteriores; Instagram y Facebook requieren conocer en qué momento la audiencia tiene presencia.