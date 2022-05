Cuál es el panorama de prohibición de las corridas de toros en México

Es concedida la suspensión provisional a la realización de corridas de toros

Según una publicación de twitter, elJuez primero de Distrito en Materia Administrativa, Jonathan Bass Herrera, decidió prohibir provisionalmente las corridas de toros en la Plaza México.Asimismo, se suspendieron los permisos para realizar esos espectáculos mientras resuelve a fondo el asunto.

La suspensión provisional se logró por el amparo impuesto por la asociación civil Justicia Justa. Donde se argumentan violaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

El juez Bass Herrera apuntó en su declaración oficial que la suspensión provisional se concederá "para el efecto de que mientras se dicte la resolución de suspensión definitiva". En ese sentido, solicitó a las autoridades responsables a abstenerse de realizar los actos impugnados. En la misma declaratoria señaló que de forma inmediata todos los espectáculos taurinos en laAlcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México deberán de ser suspendidos.

Será el próximo 2 de junio de 2022cuandoel juez resuelva de forma definitiva si estos espectáculos serán suspendidos o no. Por su parte, las autoridades de la Ciudad de México señaladas como responsables en el amparo, pueden impugnar la decisión ante un tribunal colegiado.

Por su parte,el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anticipó que vetará laLey de Patrimonio Cultural. La cual, contempla como patrimonio cultural a las corridas de toros y peleas de gallos. Dicha ley fue aprobada por el Congreso del Estado de Nuevo León el 4 de abril del 2022. Esta decisión se realizó sin opinión de las dependencias culturales del estado o los lineamientos de laOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En las historias de Instagram del gobernador apuntó que la ley va a en contra de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Alfonso Martínez, solicitó el veto del mandatario. Además, el gobernador señaló: "No seremos permisivos con la crueldad animal y como parte de las acciones que tomaremos en pro de ellos es vetar la tauromaquia y las pelea de gallos".

Conforme a lo dicho por el mandatario le duele vetar la ley, pero "me duele más el dolor y crueldad animal". Mariana Rodríguez, titular de "Amar a Nuevo León" y esposa de García, junto con activistas entregaron el documento al Congreso del Estado.

Fue Sonora el primer estado del país en prohibir las corridas de toros en el 2013. Un año después, Guerrero también las prohibió en la Ley de Bienestar Animal. En el 2015 el estado de Coahuila se convirtió en la tercera entidad en prohibir definitivamente la tauromaquia. Quintana Roo ha sido el último estado del país en prohibir definitivamente las corridas de toros y peleas de gallos.

Además, en el 2018 la SCJN señaló que la prohibición de las peleas de gallos no son inconstitucionales. Galleros de Veracruz apuntaron que la reforma de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruzvulneraban su derecho a la cultura. Así como el de la propiedad, libertad de trabajo y el derecho a la igualdad y no discriminación. La Corte no ha emitido alguna resolución relativa a las corridas de toros.

Sin embargo, los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala, Querétaro y Zacatecas consideran a lascorridas de toros como Patrimonio Cultural Inmaterial. Pero Anima Naturalis señaló que dependencias de cultura en esos Estados señalaron que las declaratorias no tienen el reconocimiento oficial de la UNESCO.