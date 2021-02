Procurarán crecimiento de pymes a través de marketing digital en Rappi Brands

La aplicación tendrá analítica en tiempo real para ayudar a tomar mejores decisiones

Con el fin de incursionar en el mundo del marketing B2B (Business to Business), la compañía de entregas a domicilio Rappi decidió lanzar Brands by Rappi. Por medio de esta nueva plataforma, las empresas podrán anticipar campañas y tomar decisiones en tiempo real basadas en el comportamiento de los clientes. Durante el tercer trimestre de 2020 el crecimiento de Rappi se duplicó en México, convirtiéndose así en el tercer mercado más importante para la empresa.

Debido a la pandemia ocasionada por la Covid-19, el confinamiento motivó a personas a comprar en línea diversos productos de uso común. Ante ello, Rappi indica, logró crecer en Latinoamérica 1.7 veces desde marzo de 2020, mes en el que fue declarada la pandemia. La aplicación móvil trabaja en conjunto con empresas como restaurantes, supermercados, farmacias, moda y tecnología; estos artículos pueden adquirirse en minutos gracias a su sistema de repartidores.

Brands by Rappi, asegura la empresa, está pensada para ser gestionada en su totalidad por dichas empresas, ya sean compañías trasnacionales o pymes. De esta manera, se espera, las compañías puedan desarrollar su canal en la plataforma y tomar decisiones basadas en marketing digital, comportamiento de la marca e insights. Esto ayuda a las marcas a anticiparse a sus necesidades para impulsar su crecimiento y potenciar sus ventas en eCommerce.

Sobre la nueva aplicación, el director de Brands by Rappi, Alexander Sandoval afirmó para NotiPress, es "una solución que acerca a los consumidores con las marcas, apalancándose en el ecosistema de Rappi, sus herramientas tecnológicas y su habilidad de hacer activaciones en tiempo real". Asimismo, Sandoval destacó, el mercado mexicano es uno de los más importantes para la empresa y por ello brinda la oportunidad de utilizar su nueva plataforma de analítica y publicidad.

Además, Rappi confía, la nueva aplicación logrará, no sólo las grandes compañías sean más ágiles en su toma de decisiones y desarrollo de estrategias digitales, sino también las pymes lo serán. En este sentido, la empresa colombiana decidió abrir operaciones en los estados mexicanos de Oaxaca, Villahermosa y Durango. Con el soporte de Rappi, Brands by Rappi "será 100% gestionada"por las marcas de grandes, medianas y pequeñas empresas con el fin de impulsar el crecimiento en cada una de sus categorías. Esta nueva aplicación consolida la nueva era del eCommerce y las compras digitales, pues cada día más empresas físicas abren su portal digital o utilizan alguna plataforma como ahora Brands by Rappi y así vender sus productos.