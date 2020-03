Consulta que deniega permisos a Constellation Brands es rechazada por CCE

Consideran la consulta fue manipulada con datos incorrectos

Sectores que representan a los empresarios de México expresaron su rechazo a la consulta realizada en Mexicalli el 21 y 22 de marzo por el Gobierno Federal. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo sobre la negación de los permisos subsecuentes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a la firma Constellation Brands para continuar con la construcción de la fábrica cervecera "es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de Derecho; daña a la comunidad y a los trabajadores; y es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglasdemocráticas no se respetan en México". Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), como la Iniciativa Privada (IP) se sumaron al rechazo del proceso y resultado de la consulta realizada Baja California, sobre la planta de la cervecera.

El CCE expresó en un comunicado al que accedió NotiPress, el gobierno "está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros" y sostuvo, estas acciones afectarán a la ciudadanía más vulnerable de México.

Durante las horas posteriores al anuncio del resultado de la consulta, el comunicado del CCE señaló, "la democracia tiene reglas" y defendió que Constellation Brands había cumplido con todas las normativas y requerimientos exigidos por las autoridades mexicanas. El escrito subraya la no existencia de razones para la cancelación de la obra ni la inversión. Asimismo, se suma al agravante de ser una inversión privada y extranjera.

La entidad presidida por Carlos Salazar, ilustró, la decisión viola el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro TMEC.

Según justificó, la discusión sobre el uso del agua en Mexicali ha sido manipulada con datos incorrectos por parte de activistas y autoridades mal intencionadas. La planta en cuestión utilizaría sólo el 0.2% de los recursos hídricos de la localidad, y además cuenta con mecanismos para tratar y devolver el agua utilizada, para uso agrícola, agrega el comunicado.

Uno de los aspectos más criticados es el momento elegido para la consulta y la participación ciudadana en el ejercicio. CCE fue contundente al criticar al gobierno por coordinar lo que denominó una "supuesta consulta" en un contexto que atenta contra la política de la sana distancia, derivada de las acciones en contra de la propagación del COVID-19.

Además, las entidad que representa a los empresarios señaló, la consulta no tiene las garantías de neutralidad ni objetividad, por ello no puede ser considerada vinculante. El ejercicio minoritario que decidió el futuro de Constellation Brands se hizo sin garantía legal y con afectación a los trabajadores mexicanos, agregó. El organismo consideró, "la señal que manda México al mundo es que aquí no se respeta la ley, y que no existe garantía alguna para quienes busquen invertir, generar empleo y desarrollo en nuestro país".